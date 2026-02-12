Szívszorító: Egy beteg kislány gyógyulásáért küzd a Kincsvadászok sztárja

Nagyházi Lőrinc galériatulajdonos ismét bebizonyította, hogy mekkora szíve van. A műtárgyszakértő egy jótékonysági aukciót szervezett, hogy egy beteg kislány kezelésére gyűjtsön adományokat. Természetesen a Kincsvadászok sztárjai is csatlakoztak társukhoz, hogy együtt támogassák Lizát és családját.

Nagyházi Lőrinc, a Kincsvadászok szakértője egy beteg kislány gyógyulásáért küzd (Fotó: Nánási Pál / Tv2)

A Kincsvadászok kereskedői összefogtak egy jó ügyért

A jótékonysági aukció február 12–20. között került megrendezésre, a hivatalos megnyitó február 12-én 19:00 órakor lesz a Nagyházi Galériában, ahol Nagyházi Lőrinc személyesen mutatja be az aukciós tárgyakat az érdeklődők számára. A kezdeményezéshez Fejes Tamás egy személyes karórával, míg Dr. Katona Szandra egy szőnyeggel járult hozzá.

Nagyházi Lőrinc a jótékonysági program kapcsán kihangsúlyozta:

Liza gyógyulását nem kizárólag az aukción keresztül, hanem egyéni adományokkal is lehet segíteni. Hiszek abban, hogy közös összefogással előteremthetjük Liza gyógyulásához szükséges összeget.

Összefogtak a kereskedők, hogy megmentsék Lizát (Fotó: TV2)

Tudta, hogy segíteni kell

A galériatulajdonos, amint meghallotta Liza történetét elhatározta, hogy segíteni fog a családon, ugyanis a külföldi gyógykezelés csak összefogással érhető el.

„Számomra ez nem egy távoli, ismeretlen történet volt, hanem egy nagyon is közeli, emberi sors. Láttam a család küzdelmét, az aggodalmat, de azt a rendíthetetlen hitet is, amellyel Lizáért harcolnak” – mondta Nagyházi Lőrinc, aki így folytatta:

Liza súlyos betegséggel küzd, mégis hihetetlen erőt sugároz magából. Számomra nem volt kérdés, hogy minden erőmmel segíteni szeretnék neki. A tét óriási: az egyetlen esélyt számára egy célzott külföldi kezelés jelenti, amely több százmillió forintba kerül. Egy ilyen összeg egy család számára szinte felfoghatatlan teher, de közösségként már nem elérhetetlen.

Az elkövetkezendő napokban a Kincsvadászok szereplői azért küzdenek, hogy minél közelebb kerüljenek ahhoz az összeghez, ami fedezi a kislány kezelési költségeit.

Nagyházi Lőrinc már nem először szervezett jótékonysági aukciót, hogy a rászorulóknak segítsen (Fotó: Tv2)

Minden segítség számít

Nagyon megható volt számomra, hogy a Kincsvadászok műsorból ismert barátaim azonnal segíteni szerettek volna. Fejes Tamás egy saját karórát ajánlott fel, ami számára is különleges értékkel bír, Dr. Katona Szandra pedig egy egyedi, különleges szőnyeget. Emellett több kortárs művész is csatlakozott a kezdeményezéshez. Jó látni, hogy amikor valódi szükség van rá, a közösség nem marad közömbös.

- tette hozzá a Nagyházi Galéria tulajdonosa, aki felhívja arra a figyelmet, hogy nem csupán a nagy összegű adományok számítanak, minden egyes licit közelebb viszi Lizát a gyógyuláshoz.