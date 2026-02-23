Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Ezt tervezi a MOHU a palackvisszaváltási rendszerrel - mutatjuk a várható újdonságokat!

Mohu
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 15:55
palackvisszaváltásMOHU REpont
A 2024-óta működő rendszer eddigi eredményeiről és a jövőbeli tervekről is beszélt egy interjúban, a MOHU igazgatója. Mutatjuk, milyen újdonságokat terveznek bevezetni a palackvisszaváltási rendszerben.
Bors
A szerző cikkei

Immár két éve működik itthon a palackvisszaváltási rendszer. Azóta az italcsomagolások kilencven százalékát automatákba dobáljuk vissza, miután elfogyasztottuk a tartalmukat. Az eddigi tapasztalatokról és a várható újdonságokról Bozóki Csaba László, a MOHU intézményi hulladékmenedzsment igazgatója beszélt az Indexnek.

Újdonságok jöhetnek a palackvisszaváltási rendszerben.
Ezek az újdonságok jönnek a palackvisszaváltási rendszerben Fotó:  Mediaworks Archívum

Egyre több lesz az úgynevezett zsákos automata

Az elmúlt időszak legnagyobb újdonsága, hogy egyes helyeken már nem kell többé egyesével bedugdosni a palackokat. Az úgynevezett bulk-feed automatákba már egyszerre akár egy egész zsákkal (percenként kb. 100 darabot) beleönthetünk. Jelenleg 9 ilyen gép van (pl. Budapesten és Pilisvörösváron tesztelték) és 2026-ban az a cél, hogy minden vármegyében legyen legalább egy ilyen automata.

Bevezetnék a közterületi automatákat is

A MOHU elkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal, hogy az automaták kikerüljenek a boltokból a közterekre is. A MOHU célja az, hogy ne kelljen bemenni az üzletbe, ha csak 1-2 palackot szeretnénk visszaváltani. Első körben a hulladékudvarokba és forgalmas csomópontokra terveznek ilyen 3x4 vagy akár 3x10 méteres konténereket telepíteni. 

Szigorúbb büntetést kaphatnak a boltok

A MOHU mostantól digitálisan figyeli a takarítási ciklusokat és a hibaüzeneteket az üzletekben. Azokat a boltokat pedig, amik nem tartják karban az automatát, pénzbírsággal sújthatják. Emellett az új automaták telepítéseknél mostantól elvárás a boltoktól a különálló, jól szellőző helyiség, ezzel is kiküszöbölve a visszaváltással járó „szaghatásokat”.

Újabb szervezeteknek ajánlhatjuk fel a palackvisszaváltási díjat

2026 januárja óta három új szervezet közül választhatunk a kijelzőn, ha fel szeretnénk ajánlani a bedobált csomagolások után járó összeget:

  • Peter Cerny Alapítvány (koraszülött mentés),
  • Gyermekétkeztetési Alapítvány,
  • SOS Gyermekfalvak.

A trükközések kora is lejárt

Mivel rengeteg videó terjedt a trükközésekről, 2026-ra élesítették azt a digitális algoritmust, ami azonnal kidobja a gyanús visszaváltási mintákat (pl. ha valaki túl sokszor próbálja ugyanazt a palackot visszahúzni). Mostantól minden egyes visszaváltásnak digitális nyoma marad, a rendszer pedig kiszűri a gyanús mintázatokat és a MOHU összegtől függetlenül minden esetben rendőrségi feljelentést tesz.

Amire még várni kell egy kicsit

Vizsgálják, de 2026 elején még biztosan nem lesz része a visszaváltási rendszernek a tejesdoboz és a befőttesüveg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
