Ezt tervezi a MOHU a palackvisszaváltási rendszerrel - mutatjuk a várható újdonságokat!

Immár két éve működik itthon a palackvisszaváltási rendszer. Azóta az italcsomagolások kilencven százalékát automatákba dobáljuk vissza, miután elfogyasztottuk a tartalmukat. Az eddigi tapasztalatokról és a várható újdonságokról Bozóki Csaba László, a MOHU intézményi hulladékmenedzsment igazgatója beszélt az Indexnek.

Ezek az újdonságok jönnek a palackvisszaváltási rendszerben Fotó: Mediaworks Archívum

Egyre több lesz az úgynevezett zsákos automata

Az elmúlt időszak legnagyobb újdonsága, hogy egyes helyeken már nem kell többé egyesével bedugdosni a palackokat. Az úgynevezett bulk-feed automatákba már egyszerre akár egy egész zsákkal (percenként kb. 100 darabot) beleönthetünk. Jelenleg 9 ilyen gép van (pl. Budapesten és Pilisvörösváron tesztelték) és 2026-ban az a cél, hogy minden vármegyében legyen legalább egy ilyen automata.

Bevezetnék a közterületi automatákat is

A MOHU elkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal, hogy az automaták kikerüljenek a boltokból a közterekre is. A MOHU célja az, hogy ne kelljen bemenni az üzletbe, ha csak 1-2 palackot szeretnénk visszaváltani. Első körben a hulladékudvarokba és forgalmas csomópontokra terveznek ilyen 3x4 vagy akár 3x10 méteres konténereket telepíteni.

Szigorúbb büntetést kaphatnak a boltok

A MOHU mostantól digitálisan figyeli a takarítási ciklusokat és a hibaüzeneteket az üzletekben. Azokat a boltokat pedig, amik nem tartják karban az automatát, pénzbírsággal sújthatják. Emellett az új automaták telepítéseknél mostantól elvárás a boltoktól a különálló, jól szellőző helyiség, ezzel is kiküszöbölve a visszaváltással járó „szaghatásokat”.

Újabb szervezeteknek ajánlhatjuk fel a palackvisszaváltási díjat

2026 januárja óta három új szervezet közül választhatunk a kijelzőn, ha fel szeretnénk ajánlani a bedobált csomagolások után járó összeget:

Peter Cerny Alapítvány (koraszülött mentés),

Gyermekétkeztetési Alapítvány,

SOS Gyermekfalvak.

A trükközések kora is lejárt

Mivel rengeteg videó terjedt a trükközésekről, 2026-ra élesítették azt a digitális algoritmust, ami azonnal kidobja a gyanús visszaváltási mintákat (pl. ha valaki túl sokszor próbálja ugyanazt a palackot visszahúzni). Mostantól minden egyes visszaváltásnak digitális nyoma marad, a rendszer pedig kiszűri a gyanús mintázatokat és a MOHU összegtől függetlenül minden esetben rendőrségi feljelentést tesz.