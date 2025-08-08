Pár hét, és változnak a palackvisszaváltás szabályai: minden visszavitt üveget érinti!

Tavaly január óta az életünk része az új palack- és üvegvisszaváltó rendszer. Alighanem mindenki jól ismeri már a REpontokat, mind a palackvisszaváltás rendszerét, emellett azon sem lepődik már meg senki, hogy vásárlásnál 50 forint pluszban felszámolásra kerül üvegenként – amit aztán természetesen visszaváltásnál visszakapunk.

Változik a palackvisszaváltás rendszere

Szeptembertől a MOHU változtat a palackvisszaváltás eddig jól bevállt rendszerén. Új szabályozást vezet be az elszámolás, azaz az anyagiak terén, ami minden tranzakciót és minden automatát érint. Fontos azonban már az elején tisztázni: ugyan olyan értelemben ránk vonatkozik, hogy a mi palackjainkról, a mi üvegvisszaváltásaink elszámolásáról szól (mindenkiéről!), ugyanakkor nem kell aggódni, hiszen nem fogunk egy fillérrel sem kevesebbet visszakapni a palackok után!

A szabályok változása alapvetően a boltok elszámolásában van. A jelenlegi rendszerben minden kézi visszaváltásért 5 forintot, a gépiért pedig 7,5 forintot kaptak a boltok egységesen. Szeptember 1-től sávos rendszert vezetnek be, aminek értelmében a kézi visszaváltás után és a 200 négyzetméternél kisebb boltokban történő visszaváltáskor palackonként 11 forint 50 fillér jár majd, míg a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a gépi visszaváltásért palackonként 3,5 forintot kapnak majd. A 2-400 négyzetméter közötti boltok automatás visszaváltásai után továbbra is 7,5 forint jár majd palackonként – írja a Magyar Nemzet.