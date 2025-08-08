Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

László névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pár hét, és változnak a palackvisszaváltás szabályai: minden visszavitt üveget érinti!

palackvisszaváltás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 15:40
REpontMohu
Pénzről van szó! Változik a palackvisszaváltás szabályrendszere!

Tavaly január óta az életünk része az új palack- és üvegvisszaváltó rendszer. Alighanem mindenki jól ismeri már a REpontokat, mind a palackvisszaváltás rendszerét, emellett azon sem lepődik már meg senki, hogy vásárlásnál 50 forint pluszban felszámolásra kerül üvegenként – amit aztán természetesen visszaváltásnál visszakapunk.

Változik a palackvisszaváltás rendszere
Változik a palackvisszaváltás rendszere
Fotó: Vémi Zoltán  VZ  

Így változik meg szeptembertől a palackvisszaváltás rendszere

Szeptembertől a MOHU változtat a palackvisszaváltás eddig jól bevállt rendszerén. Új szabályozást vezet be az elszámolás, azaz az anyagiak terén, ami minden tranzakciót és minden automatát érint. Fontos azonban már az elején tisztázni: ugyan olyan értelemben ránk vonatkozik, hogy a mi palackjainkról, a mi üvegvisszaváltásaink elszámolásáról szól (mindenkiéről!), ugyanakkor nem kell aggódni, hiszen nem fogunk egy fillérrel sem kevesebbet visszakapni a palackok után!

A szabályok változása alapvetően a boltok elszámolásában van. A jelenlegi rendszerben minden kézi visszaváltásért 5 forintot, a gépiért pedig 7,5 forintot kaptak a boltok egységesen. Szeptember 1-től sávos rendszert vezetnek be, aminek értelmében a kézi visszaváltás után és a 200 négyzetméternél kisebb boltokban történő visszaváltáskor palackonként 11 forint 50 fillér jár majd, míg a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a gépi visszaváltásért palackonként 3,5 forintot kapnak majd. A 2-400 négyzetméter közötti boltok automatás visszaváltásai után továbbra is 7,5 forint jár majd palackonként – írja a Magyar Nemzet.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu