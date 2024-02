„Nálunk már a gyerkőcök ránk is szólnak, ha nem vagyunk elég tudatosak” – Ördög Nóra és Till Attila megmutatta a kötelező üvegvisszaváltó automaták használatát

Mint azt már jól tudjuk, januártól már nem elég egyszerűen szelektíven gyűjtenünk szemetet, hiszen életbe lépett az új, kötelező üvegvisszaváltó rendszer. A kezdeményezést népszerűsíti Ördög Nóra és Till Attila is, akik a kötelező üvegvisszaváltást szervező MOHU nagykövetei lettek. A műsorvezetők elárulták, hogy személyes felelősségüknek érzik, hogy kiálljanak a tudatos hulladékgyűjtéstó és a környezetvédelem mellett, olyannyira, hogy még azt is megmutatták, hogyan fog működni a visszaváltó automata.

Till Attila és Ördög Nóra fontosnak tartják, hogy kiálljanak az ügy mellett Fotó: Markovics Gábor

2024 januártól hivatalosan is életbe lépett az új, kötelező üvegvisszaváltó rendszer. Az automatákat már a legtöbb üzletnél elhelyezték, tavasszal pedig elárasztják a boltok polcait a visszaváltható üvegek is. Most Ördög Nóra és Till Attila műsorvezető a kötelező üvegvisszaváltásért felelős MOHU nagyköveteként be is mutatta, hogyan fog működni az automata a gyakorlatban. A gépek valóban gyorsak és pofonegyszerűek.

„Nálunk már a gyerkőcök ránk is szólnak, ha nem vagyunk elég tudatosak”

Ördög Nóra édesanyaként és háziasszonyként is fontosnak tartja, hogy óvjuk környezetünket. Saját otthonában is szelektíven gyűjti a hulladékot, mint kiderült, ha nem tenné, a saját gyerekei rászólnának.

„Én viszonylag későn kezdtem el tudatosan gondolkodni erről a dologról, de a gyerekek érkezése ezt megváltoztatta bennem. Akkor kezdi el az ember érezni, hogy nem mindegy, hogyan használjuk a Földet, hogy hogyan élünk, milyen példát mutatunk nekik, milyen világot hagyunk rájuk. Nálunk már a gyerkőcök ránk is szólnak, ha nem vagyunk elég tudatosak”

– mondta el a Ripostnak Ördög Nóra, aki Till Attilával mutatta be az automaták működését, mint a MOHU nagykövete.

Pofonegyszerű az automaták használata, összesen két dologra kell figyelnünk: hogy ne legyen sérült a palack és a címkén a vonalkód, hogy rajta maradjon a visszaváltást jelző ikon. Annyi a dolgunk, hogy bedobjuk a nyílásba a palackot, majd rányomjunk, hogy döntsünk arról, adakozunk-e az összeggel vagy szelvényt kérünk róla, amit levásárolhatunk a boltban

– mutatta be Ördög Nóra az automata használatát Till Attilával közösen. Az automata azonnal érzékeli, ha az üveg nem visszaváltható, így azt el sem fogadja.

Ördög Nóra szerint pofon egyszerű a használatuk Fotó: Markovics Gábor

„Ez a dolog rutinként beépül majd az életünkbe”

A műsorvezető vallja, hogy könnyen beépül majd a mindennapjainkba az üvegvisszaváltás, az automaták használata pedig egyáltalán nem bonyolult.

„Ha otthon az ember kialakít egy kis helyet egy ládának, ahová egyenként gyűjti ezeket az üvegeket, akkor egyszerűen az életünk részévé tud válni. Ha az ember megy bevásárolni, akkor csak megnézi, hogy összegyűlt-e már elég üvege, felkapja a kis ládát és elindul vele a boltba”

– részletezte a lapnak Ördög Nóra.

„Nálunk majd ez úgy fog működni, hogy még a vásárlás előtt bedobom az üveget az automatába, majd vagy jótékony célra küldöm el az összeget, vagy a kapott blokkal besétálok az üzletbe, amit le is vásárolhatok már a helyszínen”

– számolt be a tervekről a műsorvezető, aki szerint nagyon gyorsak az automaták, könnyű rajtuk kiigazodni és egyértelmű a használatuk.