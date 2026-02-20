Sikeresen zárta a hó által megnehezített napot az Operatív Törzs

A pénteki erős szél és havazás miatt a tűzoltókat kora estig országszerte 377 helyszínre riasztották - írja közleményében az Operatív Törzs. Az esetek kétharmadában az erős szélben letört ágak és kidőlt fák miatt hívták a tűzoltókat.

Mukics Dániel, a katasztrófavédelem és az Operatív Törzs szóvivője tájékoztatott a hóhelyzetről

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A beavatkozások egyharmadára közúti közlekedési balesetek műszaki mentése miatt volt szükség. A legtöbb munkát Vas, Győr-Moson Sopron és Zala vármegyékben adta a szél és a hó a tűzoltóknak. A hófúvás miatt helyenként egyméteres hótorlaszok alakultak ki, volt ahol egymás után tucatnyi jármű akadt el. Vas vármegye egyes részein negyven centiméter hó hullott.