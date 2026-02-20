Hóhelyzet: Újabb határátkelőt zártak le

A rendkívüli időjárási- és útviszonyok miatt lezárták a határátkelőt, helyette a bucsui és a kőszegi határátkelőhelyen tudnak közlekedni a személyautók.
A rendkívüli időjárási- és útviszonyok miatt az osztrák hatóság
2026. február 20-án 15.30 órától lezárta a határátkelőhelyet a Rohonc és Bozsok közötti útszakaszon.
A közlekedők a lezárt határátlépő helyett a kőszegi és a bucsui határátlépőt használhatják.
Kérünk mindenkit, hogy az útviszonyoknak megfelelően, fokozott óvatossággal közlekedjenek. Elindulás előtt tájékozódjanak a lezárt útszakaszokról!
