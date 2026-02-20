HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hóhelyzet: Újabb határátkelőt zártak le

határátkelő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 17:43
bozsokrendőrség
Így már két határátkelőt zártak le a hó miatt. Először a soproni, majd a bozsoki határátkelő is lezárásra került.

A rendkívüli időjárási- és útviszonyok miatt lezárták a határátkelőt, helyette a bucsui és a kőszegi határátkelőhelyen tudnak közlekedni a személyautók.

Fotó: Rendőrség
Lezárták a bozsoki határátkelőt. Fotó: Rendőrség

A rendkívüli időjárási- és útviszonyok miatt az osztrák hatóság 

2026. február 20-án 15.30 órától lezárta a határátkelőhelyet a Rohonc és Bozsok közötti útszakaszon. 

A közlekedők a lezárt határátlépő helyett a kőszegi és a bucsui határátlépőt használhatják.

Kérünk mindenkit, hogy az útviszonyoknak megfelelően, fokozott óvatossággal közlekedjenek. Elindulás előtt tájékozódjanak a lezárt útszakaszokról!

- figyelmeztetett a rendőrség.

