Hóhelyzet: Újabb határátkelőt zártak le

A rendkívüli időjárási- és útviszonyok miatt lezárták a határátkelőt, helyette a bucsui és a kőszegi határátkelőhelyen tudnak közlekedni a személyautók.

Lezárták a bozsoki határátkelőt. Fotó: Rendőrség

A rendkívüli időjárási- és útviszonyok miatt az osztrák hatóság

2026. február 20-án 15.30 órától lezárta a határátkelőhelyet a Rohonc és Bozsok közötti útszakaszon.

A közlekedők a lezárt határátlépő helyett a kőszegi és a bucsui határátlépőt használhatják.

Kérünk mindenkit, hogy az útviszonyoknak megfelelően, fokozott óvatossággal közlekedjenek. Elindulás előtt tájékozódjanak a lezárt útszakaszokról!

- figyelmeztetett a rendőrség.