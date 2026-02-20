Döbbenetes videón a zalaegerszegi buszbaleset: ilyen ítéletidő tombolt a helyszínen

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, ketten súlyosan, tízen pedig könnyebben megsérültek, amikor péntek reggel a havazás miatt egy helyközi autóbusz árokba borult Zalaegerszegen.
Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a balesettel kapcsolatban az MTI-nek elmondta: a 76-os főúton, Bagod felől Zalaegerszeg irányába tartó busz a havas, latyakos úton az erős oldalszél miatt borult az árokba. A járművön a sofőrrel együtt tizenketten tartózkodtak.
Ketten súlyos, tízen pedig könnyű sérüléseket szenvedtek, a mentők valamennyiüket kórházba vitték
– tette hozz.
A ZAOL pedig arról számolt be, hogy Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta nekik, hogy az autóbusz mögött összesen négy autó ütközött. Az esethez a zalaegerszegi tűzoltók vonultak ki, és az autóbuszból végül 8 embert segítettek ki.
A portál cikkében a baleset helyszínén készült fotókat és egy videót is megosztott:
A ZAOL képgalériáját IDE kattintva nézheted meg!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.