Döbbenetes videón a zalaegerszegi buszbaleset: ilyen ítéletidő tombolt a helyszínen

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, ketten súlyosan, tízen pedig könnyebben megsérültek, amikor péntek reggel a havazás miatt egy helyközi autóbusz árokba borult Zalaegerszegen.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a balesettel kapcsolatban az MTI-nek elmondta: a 76-os főúton, Bagod felől Zalaegerszeg irányába tartó busz a havas, latyakos úton az erős oldalszél miatt borult az árokba. A járművön a sofőrrel együtt tizenketten tartózkodtak.

Videón a Zalaegerszegi buszbaleset helyszíne

A ZAOL pedig arról számolt be, hogy Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta nekik, hogy az autóbusz mögött összesen négy autó ütközött. Az esethez a zalaegerszegi tűzoltók vonultak ki, és az autóbuszból végül 8 embert segítettek ki.

A portál cikkében a baleset helyszínén készült fotókat és egy videót is megosztott:

