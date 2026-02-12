Holnap is utalnak nyugdíjat!

Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki kormányinfón elmondta, ma megkezdődött a nyugdíjak első részletének utalása, a többi holnap érkezik a nyugdíjszerű ellátásra jogosultak bankszámláira.
Kiemelkedő hónap a február a magyar nyugdíjasok számára, a kormány döntése miatt ugyanis extra juttatások kerülnek az idősek pénztárcájába. Az érkező 13. havi nyugdíj mellett idén először a 14. havi juttatás első részletét is folyósítja az állam a rendes havi járandóságon felül. Ez azt jelenti, hogy az érintettek a megszokott összeg több mint kétszeresét vehetik át néhány napon belül, ami érdemi segítséget jelent a mindennapi kiadásokhoz. Összefoglaljuk, hogy melyik napon milyen jogcímű kifizetésre számíthatnak a jogosultak!
Miként a Magyar Államkincstár honlapján szerepel, bankszámlára történő folyósítás esetén február 12-én történik a február havi nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások jóváírása, míg a 13. és 14. havi ellátás február 13-án kerül a bankszámlákra. A Kincstár megerősíti, hogy a 14. havi ellátás jogcímen kifizetett összeg 2026-ban az egyhavi ellátás 25 százaléka.
