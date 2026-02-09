Valóban kétszer csenget a postás? Ezen a héten igen!

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 18:36
A nyugdíj kifizetés elkezdődött és egész héten folytatódik is. Mutatjuk a menterendet.
A legfrissebb kormányzati tájékoztatás szerint a nyugdíjasoknak érdemes figyelniük a postást és a bankszámlájukat a következő napokban. A banki utalással kapott összegek esetében két külön utalásra kell készülni. Február 12-én utalják a február havi alapnyugdíjat, egy nappal később, február 13-án pedig a teljes 13. havi összeget és a 14. havi nyugdíj első negyedét, írja a Világgazdaság.

Nyugdíj előtti segély papírjait töltő nyugdíjas pár
A banki utalással érkező nyugdíjakat csütörtökön és pénteken kapják meg a nyugdíjasok /  Fotó: 123RF

Gulyás Gergely miniszter a legutóbbi Kormányinfón ismertette a postai kifizetések menetrendjét: 

Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.

A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy idén minden jogosult a saját havi nyugdíjának pontosan a 225 százalékát kapja meg. Egy 259 ezer forintos átlagnyugdíj esetében ez összesen 582 750 forintot jelent. A 14. havi nyugdíj bevezetése egy ötéves program része, amelynek végén, 2030-ra ez a juttatás is eléri majd a teljes havi ellátás mértékét.

Fontos részlet, hogy az extra pénzre azok jogosultak, akik már 2025-ben is nyugdíjasok voltak legalább egy napig. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában hangsúlyozta, hogy a gazdaság képes kitermelni a fedezetet, a kifizetés pedig jár az időseknek.

A nyugdíj nem ajándék, hanem annak elismerése, hogy volt egy időszak, amikor ezek az emberek aktívak voltak és ők vitték a hátukon az országot

– mondta a kormányfő.

 

