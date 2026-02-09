Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Abigél, Alex névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fényes nappal támadtak egy nyugdíjasra az áruház előtt

nyugdíjas
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 12:58
támadásidőskor
Egy fiatalokból álló csoport kötött bele az idős férfiba.
B. V.
A szerző cikkei

Fiatalokból álló csoport támdt egy nyugdíjasra Aranyosmaróton. Az idős férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnali kórházi ellátásra lett szüksége. A támadók  a verést követően elmenekültek a helyszínről, azonban a rendőrök nem sokkal később elfogták őket. 

Nyugdíjas férfira támadtak a fiatalok.
Nyugdíjas férfira támadtak a fiatalok. Fotó: Yuri Arcurs peopleimages.com /  123RF

 

Fényes nappal támadtak a nyugdíjasra

Az eset február 7-én szombat délelőtt történt. Szemtanúk elmondása szerint a csoport egy áruház bejáratán ált, amikor hirtelen, mindenféle ok nélkül vitatkozni kzdtek egy 66 éves férfival. A nyugdíjas ekkor átment az út túloldalára, a csoport viszont követte és körülvette. Először vulgáris szavakkal kezdték el sértegetni, majd egy 20 éves ököllel megütötte őt az arcán. Ennek következtében a férfi a földre esett. 

 A támadót garázdaság bűntettével gyanúsították meg

 - írja a Paraméter.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu