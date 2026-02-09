Fényes nappal támadtak egy nyugdíjasra az áruház előtt

Fiatalokból álló csoport támdt egy nyugdíjasra Aranyosmaróton. Az idős férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnali kórházi ellátásra lett szüksége. A támadók a verést követően elmenekültek a helyszínről, azonban a rendőrök nem sokkal később elfogták őket.
Az eset február 7-én szombat délelőtt történt. Szemtanúk elmondása szerint a csoport egy áruház bejáratán ált, amikor hirtelen, mindenféle ok nélkül vitatkozni kzdtek egy 66 éves férfival. A nyugdíjas ekkor átment az út túloldalára, a csoport viszont követte és körülvette. Először vulgáris szavakkal kezdték el sértegetni, majd egy 20 éves ököllel megütötte őt az arcán. Ennek következtében a férfi a földre esett.
A támadót garázdaság bűntettével gyanúsították meg
- írja a Paraméter.
