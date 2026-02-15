"Hajrá, magyarok! Védjük meg a magyar sportot!" - Petíció indult a magyar sportélet jövőjéért

"Kedves sportolók, sportbarátok, sportszeretők, azért szólok most önökhöz, mert az elmúlt időben olyan tervek kerültek napvilágra, amelyek mellett nem mehetünk el szótlanul" - kezdi Nagy Tímea vívó abban a videóban, ami a Sportegyesületek Országos Szövetsége és olimpikonok petíciójának aláírására kér, a magyar sport jövője érdekében.
Vannak ugyanis olyan közéleti szereplők, akik szerint a sporttámogatás jelenlegi rendszere pazarlás, azt meg kell szüntetni. Mit jelentene ez a gyakorlatban?
Nagy Tímea és sok más kiváló sportolónk szerint is súlyos következményekkel járna a TAO-rendszer megszüntetése. Egyesületek ezrei válnának életképtelenné, kerülnének megoldhatatlan helyzetbe.
A magyar sport közös ügy, közös felelősség
- hangsúlyozta Nagy Tímea.
A sportban és az életben megtapasztaltam és megtanultam, hogy ami fontos, azt megóvom. Nem elengedem, megőrzöm.
- hangsúlyozta a vívó.
Dr Téglássy György, a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat (VKESZ) vezető főorvosa azt emelte ki, hogy a sport nem kiadás, hanem befektetés az egészségesebb, hosszabb életbe.
Ezt nem megvágni, hanem védeni kell
- jelentette ki. Böde Dániel válogatott labdarúgó szerint a magyar foci a kis egyesületekben kezdődik.
Ha elvesztik a támogatást, elvesztik az esélyt is
- mondta.
A sport esélyt ad mindenkinek, a fogyatékossággal élőknek is és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni
- jelentette ki Vereczkei Zsolt paralimpiai úszó, korábbi világcsúcstartó. Gergely István, a Honvéd SE ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a sport egyúttal közösségépítő erő is. Fontos, hogy ennek a lehetősége a jövőben is megmaradjon.
A sportegyesületek tartják mozgásban a gyermekeket. Ne hagyjuk, hogy ez megszűnjön!
- szólított fel Sámuel Botond, a Tatabánya SC elnöke.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok és világbajnok birkózó, négyszeres Európa-bajnok is csatlakozott a petícióhoz. Ő azt emelte ki:
Az elmúlt évek bizonyítják, hogy a magyar sport sikerei működnek. Ezért mindannyiunk feladata, hogy megvédjük ezeket az eredményeket!
Illyés ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke kijelentette:
A magyar sport eredményeit nem adjuk! Aki dolgozott már érte, tudja: amiért megküzdöttünk a pályán, azt közösen megvédjük.
Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke azt hangsúlyozta, hogy a sporttól történő elvonások nem megtakarítást jelentenek, hanem hosszútávú károkat okoznak a fiatalok jövőjében, egészségében, a sporteredményekben.
Védjük meg a magyar sportot!
- szólított fel ő is.
A "Hajrá, magyarok! Védjük meg a magyar sportot" petíciót ITT tudod aláírni. A petícióhoz csatlakozott Schmidt Ádám államtitkár is:
