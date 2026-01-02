„Méltóztassanak ők is csinálni valamit" - Kubatov Gábor a többi magyar klubnak üzent

December 31-én közös koccintással búcsúztatta az óévet a Ferencváros. A klub elnöke, Kubatov Gábor beszédet mondott és számos témát érintett. Kitért például arra, hogy látja a túloldal terveit, amelyek valamennyi magyar sportegyesületnek komoly veszteséget okoznának. Viszont kizárólag a Ferencváros emelte fel a szavát, mindenki más hallgat, és ez érthetetlen. Felszólította a klubvezetőket és klubokat, hogy mások is lépjenek, kövessék a Fradi példáját, amely a magyar sportklubok közül elsőként alakított Digitális Polgári Kört.

Kubatov Gábor a többi magyar klubnak is üzent Fotó: Árvai Károly

Látom a terveket a túloldalon, a látom a TAO eltörlését, látom az ECHO, az egyszerűsített közteherviselés eltörlésének tervét, a sporttámogatások megkurtítását, és az infrastruktúra fejlesztés megállítását... A Ferencvárosnak ez a változás 3,5 milliárd forint veszteséget jelentene... Nem véletlenül alakítottam én magam Fradi Polgári Kört, és nem azért csináltam, hogy nekem jó legyen, hanem azért, hogy a Fradinak jó legyen. Én nem támadni, hanem védekezni szeretnék ezzel, és mi vagyunk az egyetlenek, akik ilyet csináltunk. És amikor kijöttek ezek a tervek, nem láttam olyan sportvezetőket, akik megszólaltak volna. Miért csak mi? Miért kell mindig nekünk elől menni? Tudom, hogy más klubok is kiszámolták, azt nem értem, hogy miért hallgatnak... Mert lehet kérni, óvatosan, azt mondani, hogy talán ez nem lenne jó, mindenkinek a vérmérséklete szerint... tiltakozni, háborogni, sztrájkolni, tüntetni, mindent lehet... De senki, csak mi... Úgyhogy kérem őket ebből a pozícióból is, hogy méltóztassanak ők is csinálni valamit.

Kubatov Gábor még augusztusban alakította meg a Fradi Digitális Polgári Kört. A célja az volt, hogy a közös találkozókon beszélgessenek a sport társadalmi szerepéről, elemezzék a meccseket és versenyeket, megosszák egymással az élményeiket, és ötleteket vessenek fel.