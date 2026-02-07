"Végre el tudtunk adni" - Böde Dani súgott a Fradi új kedvencének

Szombat este az NB I egyik legnagyobb rangadóján a Ferencváros 3-0-ra legyőzte az Újpestet. A zöld-fehérek új igazolása, a mindössze két nappal korábban Paksról érkezett Osváth Attila már első mérkőzésén gólpasszt adott. A védő a rangadó után elárulta: a korábbi ferencvárosi játékos, Böde Dániel is ellátta tanácsokkal.

Osváth Attila (zöld-fehérben) gólpasszal mutatkozott be a Ferencvárosban Fotó: Szabolcs László

Kaptam tőle jó tanácsokat. Bár azzal viccelődött az öltözőben, hogy végre el tudtunk téged is adni. Örültem, hogy a Ferencvároshoz kerültem és Dani is jó fej volt

- nyilatkozta Osváth, aki megemlítette, hogy mindig is egy ilyen derbiről álmodott.

Igyekeztem segíteni a csapatnak, gyors volt a beilleszkedés, gyakorlatilag azonnal csatlakoztam a többiekhez. A társak nagyon jól fogadtak, rendkívül pozitív a közeg, úgyhogy egy ilyen csapatban könnyű beilleszkedni, és jól érzi magát az ember. Korábban is néztem a derbiket és mindig álmodoztam róla, milyen jó lenne egyszer itt pályára lépni. Nagyon örülök, hogy ez most megadatott. Egy ilyen csodálatos győzelem, ennél többet nem is kívánhattam volna.

Osváth Attilának egy célja van a Fradival

"Az a célom, hogy megnyerjük a bajnokságot, aztán a többit meglátjuk."

A zöld-fehérek ezzel a győzelemmel a tabella élére ugrottak, míg az Újpest a 9. helyen áll. A Ferencváros legközelebb a Magyar Kupában lép pályára: jövő hét szerdán (17:30) a Csákvárt fogadja a Groupama Arénában. Az Újpest ezzel szemben a jövő pénteki (20:00) bajnokira készül, amikor a DVSC látogat a Szusza Ferenc Stadionba.