"Végre el tudtunk adni" - Böde Dani súgott a Fradi új kedvencének

Szombat este az NB I egyik legnagyobb rangadóján a Ferencváros 3-0-ra legyőzte az Újpestet. A zöld-fehérek új igazolása, a mindössze két nappal korábban Paksról érkezett Osváth Attila már első mérkőzésén gólpasszt adott. A védő a rangadó után elárulta: a korábbi ferencvárosi játékos, Böde Dániel is ellátta tanácsokkal.
Kaptam tőle jó tanácsokat. Bár azzal viccelődött az öltözőben, hogy végre el tudtunk téged is adni. Örültem, hogy a Ferencvároshoz kerültem és Dani is jó fej volt
- nyilatkozta Osváth, aki megemlítette, hogy mindig is egy ilyen derbiről álmodott.
Igyekeztem segíteni a csapatnak, gyors volt a beilleszkedés, gyakorlatilag azonnal csatlakoztam a többiekhez. A társak nagyon jól fogadtak, rendkívül pozitív a közeg, úgyhogy egy ilyen csapatban könnyű beilleszkedni, és jól érzi magát az ember. Korábban is néztem a derbiket és mindig álmodoztam róla, milyen jó lenne egyszer itt pályára lépni. Nagyon örülök, hogy ez most megadatott. Egy ilyen csodálatos győzelem, ennél többet nem is kívánhattam volna.
"Az a célom, hogy megnyerjük a bajnokságot, aztán a többit meglátjuk."
A zöld-fehérek ezzel a győzelemmel a tabella élére ugrottak, míg az Újpest a 9. helyen áll. A Ferencváros legközelebb a Magyar Kupában lép pályára: jövő hét szerdán (17:30) a Csákvárt fogadja a Groupama Arénában. Az Újpest ezzel szemben a jövő pénteki (20:00) bajnokira készül, amikor a DVSC látogat a Szusza Ferenc Stadionba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.