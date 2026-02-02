Duplájára nőtt az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára – ezekkel nem árt tisztában lenned!

Végre egy igazán pénztárcabarát hír: 2026. február 1-től a kormány döntése értelmében az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára a korábbi 150 ezer forintos keretről a duplájára, azaz havi 300 000 forintra emelkedett. Itt a készpénzfelvételi kisokos, hogy te is a legtöbbet hozhasd ki az ingyenes lehetőségből!

Február 1-től megduplázódott az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára. Fotó: Eduardo Soares / Pexels

Nagyobb mozgásteret ad, hogy megduplázódott az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára

Ki ne futott volna már bele abba, hogy az adott hónap végére elfogyott az ingyenes keret. A korábbi 150 ezres határt túllépve a bankok akár súlyos ezreket is levontak egy-egy kései készpénzfelvételnél. Ennek azonban februártól vége!

A három legfontosabb dolog, ami megváltozott február 1-től:

Havi 300 000 forintig egy fillér tranzakciós díjat sem kell fizetned készpénzfelvétel esetén Maximum két részletben veheted fel ezt az összeget díjmentesen Ehhez bármelyik belföldi, forint alapú ATM-et használhatod, nem csak a saját bankodét



Hogyan kaphatod meg az ingyen pénzt?

Ne hidd, hogy ez automatikusan jár mindenkinek! Ha eddig még nem tetted, akkor nyilatkoznod kell erről a bankodnál, hogy élni akarsz ezzel a lehetőséggel. Ezt általában

a mobilapplikációban ,

, netbankon keresztül vagy

keresztül vagy személyesen, a fiókban is elintézheted.

Fontos szabály, hogy egyszerre csak egy bankszámlára kérhető a kedvezmény!

Trükkök, amikre figyelj!

A bankok nem feltétlenül reklámozzák, de érdemes résen lenni:

Napi limitek: Attól, hogy a törvény engedi a 300 ezret, a kártyád biztonsági limitje lehet alacsonyabb (például napi 100-150 ezer Ft). Ezt állítsd át a netbankban, ha szeretnél ennél nagyobb összeget kivenni.

Attól, hogy a törvény engedi a 300 ezret, a kártyád biztonsági limitje lehet alacsonyabb (például napi 100-150 ezer Ft). Ezt állítsd át a netbankban, ha szeretnél ennél nagyobb összeget kivenni. Két részlet szabály: Ha harmadszor is ATM-hez mész ugyanabban a hónapban, ott már keményen számolni fognak a banki költségekkel – akkor is, ha még nem is érted el a 300 ezres keretet.

Ha harmadszor is ATM-hez mész ugyanabban a hónapban, ott már keményen számolni fognak a banki költségekkel – akkor is, ha még nem is érted el a 300 ezres keretet. Cash-back opció: A vásárláskor történő készpénzfelvétel (például a kasszánál) továbbra is egy plusz lehetőség maradt bizonyos boltokban.



Egyéb fontos tudnivalók az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatban