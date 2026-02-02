Duplájára nőtt az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára – ezekkel nem árt tisztában lenned!

Vége a spórolásnak a saját pénzeddel! Február 1-én a duplájára emelkedett, így már 300 ezer forint az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára! De vigyázz, mert a bankok nem fogják tálcán kínálni a lehetőséget!
Végre egy igazán pénztárcabarát hír:2026. február 1-től a kormány döntése értelmében az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára a korábbi 150 ezer forintos keretről a duplájára, azaz havi 300 000 forintra emelkedett. Itt a készpénzfelvételi kisokos, hogy te is a legtöbbet hozhasd ki az ingyenes lehetőségből!
Nagyobb mozgásteret ad, hogy megduplázódott az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára
Ki ne futott volna már bele abba, hogy az adott hónap végére elfogyott az ingyenes keret. A korábbi 150 ezres határt túllépve a bankok akár súlyos ezreket is levontak egy-egy kései készpénzfelvételnél. Ennek azonban februártól vége!
A három legfontosabb dolog, ami megváltozott február 1-től:
Havi 300 000 forintig egy fillér tranzakciós díjat sem kell fizetned készpénzfelvétel esetén
Maximum két részletben veheted fel ezt az összeget díjmentesen
Ehhez bármelyik belföldi, forint alapú ATM-et használhatod, nem csak a saját bankodét
Hogyan kaphatod meg az ingyen pénzt?
Ne hidd, hogy ez automatikusan jár mindenkinek!Ha eddig még nem tetted, akkor nyilatkoznod kell erről a bankodnál, hogy élni akarsz ezzel a lehetőséggel. Ezt általában
a mobilapplikációban,
netbankon keresztül vagy
személyesen, a fiókban is elintézheted.
Fontos szabály, hogy egyszerre csak egy bankszámlára kérhető a kedvezmény!
Napi limitek: Attól, hogy a törvény engedi a 300 ezret, a kártyád biztonsági limitje lehet alacsonyabb (például napi 100-150 ezer Ft). Ezt állítsd át a netbankban, ha szeretnél ennél nagyobb összeget kivenni.
Két részlet szabály: Ha harmadszor is ATM-hez mész ugyanabban a hónapban, ott már keményen számolni fognak a banki költségekkel – akkor is, ha még nem is érted el a 300 ezres keretet.
Cash-back opció: A vásárláskor történő készpénzfelvétel (például a kasszánál) továbbra is egy plusz lehetőség maradt bizonyos boltokban.
Egyéb fontos tudnivalók az ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatban
A Revolut és más fin-tech szolgáltatók, mint például a Wise esetében sajnos nem élhetünk ezzel az opcióval. Ráadásul hiába a Revolut által biztosított ingyenes keret, az OTP és az Erste Bank például díjat számol fel akkor, ha külföldi bankkártyával vesznek fel készpénzt az ATM-jeikből. A Wise esetében szintén nem érvényes a magyar törvények által biztosított ingyenes készpénzfelvétel lehetősége.
Céges bankszámlára nem él ez a kedvezmény.
Hitelkártyával nem vehető igénybe a kedvezmény, miután az ilyen kártyák mögötti számla nem fizetési számlának minősül.
Figyelj a könyvelésre! A havi 2 darab, összesen legfeljebb 300 000 forintos keret a lekönyvelt tranzakciókra vonatkozik. A különböző tranzakciók könyvelése általában egy munkanapot vesz igénybe, így amennyiben a hónap vége hétvégére vagy ünnepnapra esik, akkor a hónap utolsó munkaszüneti napján felvett készpénz várhatóan már csak a következő hónapban kerül majd könyvelésre, azaz: az a tranzakció már az új hónap ingyenes keretét használja.
