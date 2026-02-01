Mától duplájára emelkedett a készpénzfelvételi limit!

Még tavaly jelentették be: a kormány a családok érdekeit szem előtt tartva duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát. Ez a határozat 2026. február 1-jén, azaz ma lépett életbe, ahogy arról Nagy Márton is emlékeztette a lakosságot Facebook-posztjában.
A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben lesz költségmentesen készpénz felvehető. Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz, ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja - tette hozzá a minisztérium a döntés indokolva.
Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség továbbra is havonta legfeljebb két alkalommal jár a bankszámla tulajdonosoknak. A 300.000 forintos keret kivehető egyetlen alkalommal, vagy két részletben (például két 150.000 forintos tranzakcióval). Az ingyenes készpénzfelvétel továbbra is arra a bankszámlára vonatkozik, amelyre nyilatkozattal késtük azt, új nyilatkozatot nem szükséges tennünk - arra csak akkor van szükség, ha a későbbiekben másik bankszámlánkra szeretnénk vonatkoztatni az ingyenes felvételt.
Ingyenes készpénzfelvételre továbbra is a belföldi, forint alapú ATM-ekben és a postahivatalokban lesz lehetőség. Nem kötelező a saját bankunk automatáját használni, bármely hazai ATM-ből ingyenes a szolgáltatás havi maximum két alkalommal. A bankok kötelesek biztosítani, hogy az automatákból egyetlen tranzakcióval is felvehető legyen a teljes 300 000 forint, amihez a bankkártyák napi készpénzfelvételi limitjének technikai emelése is szükségessé válik.
