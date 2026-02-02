Duplázódik a készpénzfelvételi limit, később pedig a számladíjak is

A készpénzfelvételi limit februártól növekedik, júliusól pedig a számladíjak is követik. A júliusi emelkedés miatt sokaknak számlacsomag váltásra lehet szükség.

Februártól megduplázódik a készpénzfelvételi limit a bankoknál, melyet júliustól számladíj növekedés követ / Fotó: 123RF

A készpénzfelvételi limit megduplázódik

Az év eleje még kedvez a bankolók számára, ugyanis június végéig díjstop van érvényben, addig több pénz vehetnek fel ingyen, a készpénzfelvételi limit is magasabb, valamint a számladíjak sem növekednek egy ideig. Nyáron azonban már készülni kell a szigorúbb felvételekre, amelyek megdrágítják majd a bankolást.

Február 1-től az ingyenes készpénzfelvételi limit megduplázódik, melynek határa 300 ezer forintig lesz díjmentes, szintén két alkalommal, ennek értelmében már nem 150 ezer forintot, hanem 300 ezer forint készpénzt vehetünk fel két alkalommal díjmentesen. A kedvezmény azokban az esetekben jár, ha az ügyfél előzetesen rendelkezett erről és a bank által megadott feltételek teljesülnek. Abban az esetben, ha valaki túllépi az összeghatárt, a felvétel nem megfelelően időzíti, akkor az ügyfél a magasabb limit ellenére is fizethet.

Emelkednek a számladíjak - sokan válthatnak olcsóbb csomagokra

A bankok június 30-ig emelik a lakossági bankszámlák díjait, ezek pedig július 1-től lépnek majd érvénybe. Jelenleg mg díjstop van, de amint lejár, a bankok az idei évre jósolt 4,6 százalékos inflációnak megfelelő díjemelést vezethetnek be a lakossági szerződéseknél. Minderre azért van szükség, mert a kézpénzfelvételi limit megemelése plusz költséget jelent a bankok számára, másrészről pedig olyan adókat és egyéb terheket is kell fizetniük, amelynek összegei szintén növekedtek az elmúlt időszakban.

Az emelkedés miatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy sajtóközleményben hívja fel a figyelmet arra, hogy az ügyfelek olcsóbb számlacsomagra válthatnak a bankjuknál, a pénzintézeteknek kötelességük erről tájékoztatni az ügyfeleiket. Az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy rengeteg bankoló még mindig drága számlacsomagot használ, pedig már elérhetőek minden ügyféltípusnál az olcsóbb csomagok, amelyekkel már évi néhány ezer forintos költségek mellett minden lényeges szolgáltatást tartalmaznak - áll a Teol.hu cikkében.