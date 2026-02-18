Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Időjárás: nem élvezhetjük tartósan a napsütést a hét közepén sem

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 06:30
Csak néhol lesz napsütés. Az időjárás továbbra is télies marad.

Mozgalmas napok elé nézünk: a hét közepén még felcsillanhat a napfény, de nem sokáig marad nyugodt az időjárás. A Köpönyeg friss előrejelzése jelentős változásokat jelez szerda és csütörtök között.

Pár napig még marad a hideg időjárás
Fotó: Köpönyeg.hu

A napos időjárást nem szabad megszokni

Szerdán (február 18-án) eleinte változóan felhős lesz az ég, majd akár többórás napsütés is benne lehet a pakliban Estefelé azonban délnyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet. A nap első felében még erős lehet az északnyugati szél, ami több helyen élénk lökésekkel kísérheti a délelőttöt. A hőmérséklet 4 és 9 fok között alakulhat, így továbbra is hűvös marad a levegő. 

Csütörtökön (február 19-én) markánsabb változás érkezik: beborul az ég, és az ország nagy részén kiadós csapadék várható. Többfelé eső eshet, az Északi-középhegység térségében, valamint estétől az északnyugati tájakon havazás is előfordulhat. Délutántól ismét megerősödik az északnyugati szél. Délelőtt még 6 fok körüli értékeket mérhetünk, ám délutánra már csak 1 fok körül alakul a hőmérséklet, ami érezhető lehűlést hoz.

 

