Búcsút inthetünk a csapadékmentes időjárásnak: zivatarok érkeznek

A szárazabb hét után sajnos ismét fordulatot vesz az időjárás: megérkezik az eső.

Ismét esősebb időjárás vár ránk Fotó: Köpönyeg.hu

Így alakul az időjárás

A hét közepére beborul az ég, szerdán, február 11-én már több helyen is számíthatunk csapadékra, 5–11 fokos hőmérséklettel.

Csütörtökre, február 12-re sűrű köd csap le ránk, amely a kora reggeli órákban felszakadozik, majd vastagabb felhőzet veszi át a helyét - ez több térségben is záporokat okozhat. A csapadékos időhöz délnyugati, majd északnyugati szél társul, a hőmérséklet azonban 11 fok körül marad.

A hétvége előtt időnként felszakadozik a felhőzet, pénteken, február 13-án a nap is előbújhat, bár a záporok lehetősége nem szűnik meg teljesen. A hőmérséklet továbbra sem változik jelentősen, 10 fok körül ingadozik majd - írja a Köpönyeg.hu.

Négy vármegye lesz veszélyben az ónos eső miatt

A HungaroMet szerdára négy vármegyére (Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést ónos eső miatt. Mint írják, gyenge ónos eső várható, a csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm lehet.