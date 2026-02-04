Három vármegye kapott riasztást: ilyen időre számíthatunk a nap folyamán

Egy pillanatra sem nyugszik meg az időjárás február elején: a hét közepén változékony, több hullámban és formában érkező csapadék alakítja a mindennapokat.

Csapadékos időjárásra számíthatunk

Fotó: Köpönyeg.hu

Szerdán, február 4-én borult, nyugtalan időjárásra számíthatunk. A nap folyamán többfelé eső és hó áztathatja az országot, különösen a délelőtti és kora délutáni órákban. A csapadék csak délután, estefelé kezd fokozatosan megszűnni, ekkor azonban már a hőmérséklet is csökkenni kezd. Az északkeleti szél sokfelé megerősödik, ami tovább rontja a hőérzetet. A legmagasabb hőmérséklet 2 és 12 fok között alakulhat, délen enyhébb, északon hűvösebb idő várható, írja a Köpönyeg.

A HungaroMet a szerdai napra három vármegyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád) adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést ónos eső miatt. Mindez azt jelenti, hogy gyenge ónos eső, a várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm lesz. Ugyanakkor nem árt óvatosan vezetni az érintett területeken!

Csütörtökön, február 5-én reggel még változó felhőzet jellemzi az eget, ám napközben egyre több lesz a felhő, délutántól pedig többfelé újra eső, zápor fordulhat elő. A csapadék időszakosan intenzívebb lehet, miközben a hőmérséklet már nem emelkedik jelentősen. A maximumok 5 és 11 fok között mozognak, a szél mérsékeltebb marad, de a borongós idő kitart.