Gyászba borult az ország: négyszáznál is több áldozata van a bányaomlásnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 06:40 / FRISSÍTÉS: 2026. február 03. 06:40
koltánbánya több tárnája csütörtökön, a heves esők okozta földcsuszamlások hatására omlott be. A bányaomlás áldozatainak száma azóta megduplázódott.
A négyszázat is meghaladja a Kongói Demokratikus Köztársaságban múlt héten történt bányabaleset halálos áldozatainak száma - közölte a közeli Masisi város nevét viselő civil szervezet hétfőn.

Négyszáznál is több halálos áldozata van a bányaomlásnak / Fotó: 123RF

Megsokszorozódott a kongói bányaomlás halálos áldozatainak száma

Az Észak-Kivu tartományban, Rubaya város mellett található koltánbánya több tárnája csütörtökön, a heves esők okozta földcsuszamlások hatására omlott be. Telesphore Nitendike, a civil szervezet vezetője a sajtónak azt mondta: az áldozatok között más tartományokból való, illetve külföldi bányászok is vannak. 

Az ország több különböző részéből érkeznek emberek segíteni a mentésben, ennek ellenére az esetleges túlélők utáni kutatás és a romok eltakarítása lassan halad, ezért Kinshasa nemzetközi segítséget kért

 - tette hozzá. 

Emlékeztetett arra, hogy a térség, ahol a bánya található, a kinshasai kormánnyal szemben álló M23 milícia ellenőrzése alatt áll.

Ngendu Mwabura, a körzetnek az M23 által elmozdított korábbi vezetője szintén azt mondta, hogy nagyon fontos lenne a nemzetközi segítség, ezért az ügyben a helyi ENSZ-missziót (MONUSCO) is megkeresték, de egyelőre nem kaptak választ.

A kongói kormány részvétét nyilvánította az áldozatok családtagjainak, és elítélte, hogy az M23 illegálisan folytat bányakitermelést. Az M23 szintén adott ki közleményt a katasztrófával kapcsolatban, és óva intett "a súlyos emberi tragédia átpolitizálásától". A szerencsétlenséget a szélsőséges éghajlati viszonyok okozták, "a kormánynak pedig felelősséget kell vállalnia a sorozatos kudarcaiért" - tették hozzá.

A Rubaya környéki bányák az ország legnagyobb koltánbányái. A koltánércből kinyert tantál a mobiltelefonok, laptopok és más elektronikai eszközök egyik kulcsfontosságú alapanyaga. Az ENSZ adatai szerint a Rubaya melletti bányák adják a globális tantálmennyiség mintegy 15 százalékát - írja az MTI.

 

