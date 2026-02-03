Figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem az ónos eső és havazás miatt

A havazás és ónos eső miatt az ország több pontján is balesetek és nehezen járható utak alakultak ki. A katasztrófavédelem figyelmeztetést adott ki az időjárás okozta útviszonyok miatt, amiben felhívták mindenki figyelmét arra is, hogy indulás előtt érdemes mindenkinek tájékozódni.
Az ország jelentős részén havazik, miközben délnyugaton ónos eső esik. A déli területeken helyenként másodfokú, míg máshol elsőfokú riasztás van érvényben ónos eső miatt.
Azonban az előrejelzések szerint a helyzet nem fog javulni egyhamar. Átlagban akár 3-8, míg délebbre 1-2 centiméter friss hó is hullhat, de az Északi-középhegységben akár a 10 centimétert is elérheti a friss hótakaró.
Aki útnak indul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról. Csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival szabad közlekedni, vezessenek lassabban, körültekintőbben, az út- és látási viszonyoknak megfelelően.
- olvasható a katasztrófavédelem közleményében.
Hozzátették, hogy érdemes az autókba némi élelmiszert és ivóvizet, illetve kabátot és takarót is betenni. Mindezek mellett pedig ajánlatos teletankolni.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy aki bajba került autóst, gyalogost, vagy életveszélyes helyzetet lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.
