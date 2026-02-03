Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem az ónos eső és havazás miatt

havazás
ónos esőkatasztrófavédelem
A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy útnak indulás előtt mindenki tájékozódjon a meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

A havazás és ónos eső miatt az ország több pontján is balesetek és nehezen járható utak alakultak ki. A katasztrófavédelem figyelmeztetést adott ki az időjárás okozta útviszonyok miatt, amiben felhívták mindenki figyelmét arra is, hogy indulás előtt érdemes mindenkinek tájékozódni.

A havazás és ónos eső miatt több helyen is veszélyesek az útviszonyok.
A havazás és ónos eső miatt több helyen is veszélyesek az útviszonyok. (Képünk illusztráció) Fotó: Markovics Gábor / Bors

Veszélyes útviszonyokat teremt a havazás és az ónos eső

Az ország jelentős részén havazik, miközben délnyugaton ónos eső esik. A déli területeken helyenként másodfokú, míg máshol elsőfokú riasztás van érvényben ónos eső miatt.

Azonban az előrejelzések szerint a helyzet nem fog javulni egyhamar. Átlagban akár 3-8, míg délebbre 1-2 centiméter friss hó is hullhat, de az Északi-középhegységben akár a 10 centimétert is elérheti a friss hótakaró.

Aki útnak indul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról. Csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival szabad közlekedni, vezessenek lassabban, körültekintőbben, az út- és látási viszonyoknak megfelelően.

- olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

Hozzátették, hogy érdemes az autókba némi élelmiszert és ivóvizet, illetve kabátot és takarót is betenni. Mindezek mellett pedig ajánlatos teletankolni.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy aki bajba került autóst, gyalogost, vagy életveszélyes helyzetet lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.

 

