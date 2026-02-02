Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Marad a borongós időjárás: mutatjuk, mikor jön némi enyhülés

eső
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 06:00
esős időjárásfebruár
Hideg lesz. Borongós időjárás uralja a február első hetét.

A február eleje nem hoz látványos fordulatot, inkább a szürke, nedves és hűvös arcát mutatja az időjárás. A következő napokban marad a változékony, csapadékos hangulat, miközben csak lassan mozdul el a hőmérséklet.

Időjárás
Esős és szeles lesz az időjárás, ugyanakkor jól látszik, hogy lassacskán emelkedik a nappali hőmérséklet: a hét eleji 3-4 fok után a hét második felében már átlagosan 7-8 fokot is mérhetünk, ráadásul az éjszakai mínuszok is eltűnnek
Fotó: Köpönyeg.hu

Változatlan téli időjárás

Hétfőn, február 2-án országszerte borongós időjárásra kell készülni. A felhőzet csak időszakosan szakadozik fel, inkább a délutáni órákban lehet némi világosodás. Többfelé várható gyenge csapadék: eleinte hózápor, havas eső is előfordulhat, majd a nap második felében egyre inkább szitálás, gyenge eső válik jellemzővé. A délkeleti szél fokozatosan megélénkül, ami tovább ronthatja a hőérzetet. A hőmérséklet napközben +2 és +3 fok körül alakul, reggel sok helyen fagypont alatti értékekkel. 

Kedden, február 3-án sem hoz lényeges változást az időjárás. Délnyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, és főként az Északi-középhegység térségében számíthatunk számottevőbb csapadékra. A reggeli órákban még havazás, ónos eső is kialakulhat, később azonban egyre inkább havas eső, majd eső lesz a jellemző. A délkeleti szél több helyen megerősödik, ami miatt a csapadék kellemetlenebbnek érződhet. A fagyos reggelt követően délutánra +4 fok körüli maximumokra lehet számítani, írja a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu