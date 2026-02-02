Marad a borongós időjárás: mutatjuk, mikor jön némi enyhülés

A február eleje nem hoz látványos fordulatot, inkább a szürke, nedves és hűvös arcát mutatja az időjárás. A következő napokban marad a változékony, csapadékos hangulat, miközben csak lassan mozdul el a hőmérséklet.

Esős és szeles lesz az időjárás, ugyanakkor jól látszik, hogy lassacskán emelkedik a nappali hőmérséklet: a hét eleji 3-4 fok után a hét második felében már átlagosan 7-8 fokot is mérhetünk, ráadásul az éjszakai mínuszok is eltűnnek

Fotó: Köpönyeg.hu

Változatlan téli időjárás

Hétfőn, február 2-án országszerte borongós időjárásra kell készülni. A felhőzet csak időszakosan szakadozik fel, inkább a délutáni órákban lehet némi világosodás. Többfelé várható gyenge csapadék: eleinte hózápor, havas eső is előfordulhat, majd a nap második felében egyre inkább szitálás, gyenge eső válik jellemzővé. A délkeleti szél fokozatosan megélénkül, ami tovább ronthatja a hőérzetet. A hőmérséklet napközben +2 és +3 fok körül alakul, reggel sok helyen fagypont alatti értékekkel.

Kedden, február 3-án sem hoz lényeges változást az időjárás. Délnyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, és főként az Északi-középhegység térségében számíthatunk számottevőbb csapadékra. A reggeli órákban még havazás, ónos eső is kialakulhat, később azonban egyre inkább havas eső, majd eső lesz a jellemző. A délkeleti szél több helyen megerősödik, ami miatt a csapadék kellemetlenebbnek érződhet. A fagyos reggelt követően délutánra +4 fok körüli maximumokra lehet számítani, írja a Köpönyeg.