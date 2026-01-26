Most jött a hír: hóvihar miatt lezuhant egy repülőgép, darabokra tört

Az Egyesült Államokban uralkodó súlyos hóhelyzet tragédiához vezetett: egy nyolcszemélyes magángép balesetet szenvedett, majd felborult.
A repülőgép helyi idő szerint vasárnap este próbált felszállni a maine-i Bangor Nemzetközi Repülőtérről, amikor a baleset történt. A Bombardier Challenger 600 típusú repülő nem sokkal a felszállás után ütközött.
A fedélzeten tartózkodó nyolc utas egészségi állapotáról eddig nem közöltek hivatalos információt.
A repülőtéren történt incidens kivizsgálása folyamatban van. Az elsősegélynyújtók a helyszínen értékelik a helyzetet. Kérjük, kerüljék el a repülőteret
- közölte a Bangor Nemzetközi Repülőtér a közösségi médiában.
A baleset helyszínére több egységet is riasztottak, a repülőteret ideiglenesen lezárták.
Maine államban jelenleg fagypont alatti hőmérséklet és intenzív havazás tapasztalható egy erős téli vihar miatt, amely vasárnap az Egyesült Államok északkeleti részének nagy részét sújtotta - írja a New York Post.
