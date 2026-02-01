Fagyosan indul a február - ezt ígéri az időjárás-előrejelzés

A február első napjai kiszámíthatatlan arcát mutatják a télnek. Bár nem várható hatalmas fordulat, a részletekben annál több meglepetést tartogat az időjárás, különösen azoknak, akik a hét elején útnak indulnának vagy szabadtéri programot terveznek.

Télies marad az időjárás / Fotó: Köpönyeg.hu

Ilyen időjárással indul a február

Vasárnap az ország időjárása kettős képet mutat. Északkelet felől tovább csökkenhet a felhőzet, miközben az ország nagy részén megmarad a nagyrészt felhős égbolt. Helyenként – elsősorban a déli térségekben – továbbra is előfordulhat hószállingózás, de számottevő csapadék nem várható. A reggeli órákban -1 fok körüli hőmérsékletekre kell készülni, délutánra azonban nagyjából +1 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A szél többnyire mérsékelt marad, de a hidegérzetet a tartós felhőzet fokozhatja.

Hétfőn a nap elején még nem zárható ki gyenge hóesés, majd a déli, délkeleti irányból egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. A délkeleti szél élénkebbé válik, ami mozgásban tartja a levegőt, de jelentős enyhülést nem hoz. Hajnalban akár mínusz 4 fok körüli értékek is előfordulhatnak, különösen a szélcsendesebb területeken. Napközben a hőmérséklet nagyjából +2 fokig emelkedik.

Kedden kezdetben változó, később ismét erősen felhős idő valószínű. Estétől vegyes halmazállapotú csapadék érkezhet. Reggel -10 és -2, délután -1 és +4 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szerdán a többnyire borult égbolt mellett elszórtan gyenge eső is előfordulhat. A délkeleti szél nagyobb területen megerősödik, élénk, olykor erős lökésekkel, és számottevő enyhülés kezdődik. Délután 3–10 fokra lehet számítani, az Északi-középhegység térségében hűvösebb marad az idő - írja a Köpönyeg.