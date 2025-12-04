Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hatalmas fordulat jön az időjárásban, erre várt már mindenki

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 06:30
Ugyan egy kis időre előbújhat a nap, de a Mikulás sajnos nem hoz túl jó időt hétvégére. Felhős időre kel számítanunk.

Felhős, borongós időjárásra kell számítani a hét hátralevő részében. Pénteken esély van egy kis napsütésre is, azonban sajnos nem a Mikulás hozza.

Felhős időre kell számítani, csapadék nélkül.
Felhős idő lesz főszerepben

Csütörtökön folytatódik a ködfelhős, borongós idő, de az Alföldön néhol felszakadozhat a felhőzet. Kisebb eső, szitálás előfordul. 3 és 12 fok között változhat a hőmérséklet. A délkeleti szél továbbra is gyenge marad.

Pénteken kelet felől szakadozik a felhőzet, előbukkan a nap; nyugaton ezzel szemben még mindig borús idő várható. A keleti szél egyre inkább megélénkül. 5 és 13 fok közé enyhül az idő, a kevésbé felhős Tiszántúlon lesz a melegebb.

Szombaton, Mikulás napján változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. A délkeleti szél élénk marad. 4 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap erősen felhős idő ígérkezik, néhol kisebb csapadékkal. 5 és 10 fok között alakul a maximum - írja a Köpönyeg.hu.

 

