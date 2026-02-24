Múlik az eső, visszatér a meleg időjárás a következő napokban

A HungaroMet közlése szerint a hét közepétől már szárazabb és néhány fokkal enyhébb levegő alakítja az időjárásunkat, így melegedésre és napos időre lehet számítani.

Változik az időjárás, a hét második felétől kisüt a nap Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Érkezik a tavaszias időjárás

Kedd estig erősen felhős, vagy borult marad az égbolt. A délelőtti órákban még sokfelé számíthatunk csapadékra, délutánra azonban egyre inkább csökken az eső esélye. Elszórtan zivatar is kialakulhat. Több térségben élénk, helyenként erős északnyugati szél fúj. A csúcshőmérséklet 10 fok körül valószínű.

A reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után változóan rétegfelhős időre készülhetünk szerdán, akár többórás napsütéssel. Csapadék már nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 11 fok közelében alakul.

Csütörtökön kora tavaszt idéző idő körvonalazódik, többórás napsütéssel és száraz idővel. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakulhat - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Hosszabb napos időszakokra számíthatunk, számottevő csapadék nélkül pénteken. A déli irányú szél időnként megélénkül. Délután általában 10–16 fok közötti értékeket mérhetünk.