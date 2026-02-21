HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Brutális faggyal keményít be az időjárás, de hamarosan jön a fordulat

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 06:00
A következő napok változékonyak lesznek. Az időjárás kellemes és kellemetlen meglepetéseket is tartogat!
Rossz hírünk van a frontérzékenyeknek... Szombaton még dermesztően alakul az időjárás, de már nem kell sokat várni az enyhülésre.

Ma még fagyosan alakul az időjárás
Ma még fagyosan alakul az időjárás / Fotó: Pexels

A következő napok időjárása

Szombaton eleinte délkeleten fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék, majd átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Később északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és helyenként gyenge vegyes csapadék is kialakulhat. Hajnalban mínusz 5 fok köré hűl a levegő, a hóval borított területeken akár mínusz 10 fokos, zord hideg is lehet. Délutánra plusz 3 fok körüli értékek valószínűek.

Vasárnap túlnyomóan erősen felhős vagy borult, párás idő ígérkezik. Kezdetben elszórtan vegyes csapadék fordulhat elő, amelyet később inkább eső válthat fel. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 1 és plusz 11 fok között alakul, megindul az érezhető enyhülés.

Hétfőn az élénk, időnként erős északnyugati szél hatására többfelé felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. A levegő 11–15 fokig melegszik, kora tavaszias idő köszönt be – írja a Köpönyeg.

