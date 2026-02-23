Teljesen megbolondul az időjárás - mutatjuk, mi vár ránk

Kora tavaszias idő vár ránk a héten. Hétfőn még esőre kell számítani, de fokozatosan egyre jobb időjárás köszönt be.

Hétfőn még csapadékos idő várható, a következő napokban azonban megmutatja magát a kora tavasz

Fotó: Pexels

Kora tavasz kopogtat az ajtón

Hétfőn borongós időre számíthatunk, és több helyen fordul elő kisebb eső, záporeső. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. 7 és 15 fok között változik a hőmérséklet, délen lesz a legenyhébb idő.

Kedden estig erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Délelőtt többfelé, délután már egyre kevesebb helyen fordul elő eső, zápor. Néhol zivatar is lehet. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 10 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán a ködfoltok megszűnése után változóan felhős lesz az ég, akár többórás napsütéssel. Nem lesz már csapadék. A maximum 11 fok körül várható.

Csütörtökön kora tavaszias időre van kilátás többórás napsütéssel, csapadék nélkül. 10 és 16 fok között alakulhat a hőmérséklet.

/Köpönyeg.hu/