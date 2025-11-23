Jön a nagy téli pofon: három iszonytató elem csap le az országra!

"Veszélyes időjárási esemény hétfő délig valószínűleg nem lesz." Ezt írják a meteorológiai szolgálatok. Jó hír ez, bár érdemes odafigyelni mindenkinek, gyalogosoknak és autósoknak is, hiszen vasárnap a késő esti órákban az Északi-középhegység térségében, főként az északi határhoz közelebbi fagyzugos, szélvédett részeken az átmeneti havazást lehet, amit néhol kisebb ónos eső válthat fel. Az északi határszélen éjfélig összegyűlhet akár 1-5 cm friss hó is. Hétfőtől aztán egyre több helyen fordul zordabbra az időjárás, a jövő héten is marad a csapadékos idő eső vagy hó formájában. Csípős északi szél jellemzi majd a jövő hetet is és az ország több területén megjelenhet az idei első hó.
Eső és hó jellemezte az időjárást a hétvégén, lassan igazi tél lesz, bár a hőmérséklet csak minimális mértékben csökken fagypont alá a következő napokban, a Köpönyeg előrejelzése szerint.
Jövő hét vasárnapra, azaz november 30-ra megmutatja magát végre a Nap, addig azonban marad a borongós, de enyhe idő. A szélvédett helyeken alig csökken a hőmérséklet 0 fok alá, a nyílt és a szeles területeken mutathat a hőmérő higanyszála alacsonyabb hőmérsékleteket. Hétfőn +5 és -5 fok között ingadozik majd a hőmérséklet, kedden viszont akár +10 fokot is mérhetünk napközben. Szerdán és csütörtökön is maradnak a pluszok, éjszaka sem csökken majd fagypont alá a levegő hőmérséklete. Csütörtökön visszatérnek az éjszakai mínuszok, és maradnak is egészen szombatig.
A jövő héten országszerte szeles, esős és havas időre számíthatunk. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint kettős fronthatás is érkezik, ami különösen megterhelő lehet a frontérzékenyek számára, így érdemes felkészülni a változékony időjárásra.
