Hazugság volt az egész? Mindenkit megtévesztett a Nagy Ő sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 08:00
Habár csak rövid ideig szerepelt a műsorban, mégis mindenkit sikerült megtévesztenie. Princess Szabinának egy hazugság miatt kellett távoznia a Nagy Ő villájából.
A sorsdöntő rózsaceremónián szembesült azzal Princess Szabina – vagyis Dancsi Szabina –, hogy számára a Stohl András kegyeiért folytatott küzdelem véget ért. A Nagy Ő hercegnője mélységesen megsértődött Bucira, akit mindvégig a hercegének hitt. Most azonban kiderült, hogy mi volt az igazi oka a lány távozásának.

A Nagy Ő sztárja megtévesztette az embereket
A Nagy Ő Szabinája sikeresen vert át mindenkit (Fotó: Török Gergely Ádám/Bors)

Egy hazugság miatt távozott A Nagy Ő-ből

A Nagy Ő idei évadának legérdekesebb karaktere nem élvezhette sokáig álmai férfiának a társaságát. A 35 éves édesanya rózsaszín ruhában, mint egy igazi hercegnő érkezett meg a műsorba, jellegzetes magas hangjával pedig teljesen megdöbbentette a nézőket, és magát Stohl Andrást is, akit már a legelején „Buci hercegnek” keresztelt el. A fiatal lány nem rejtette véka alá szándékait: azt akarta, hogy ő és a színész legyenek A Nagy Ő történelmének az első és egyetlen hercege és hercegnője. Szabina legnagyobb bánatára azonban ez nem valósult meg.

Stohl Buci nem adott neki rózsát, ez pedig a kiesést jelentette számára. Princess ezt nehezen fogadta el, úgy érezte, a színész rendkívül megbántotta őt.

Egy igazi herceg nem tenné ezt meg velem. Nem tudom, hogy valaha meg tudok-e neki bocsátani

– mondta csalódottan, majd hisztérikusan elmondta a véleményét, amelyben senkit sem kímélt.

Nem hiszem el, hogy hazaküldtök! Nézzen már körbe, hogy kiket hagyott benn helyettem. Öregasszonyokat, szerintem nem is értik meg őt, nem is a szívét akarják. Rosszul döntött és ezt még meg fogja bánni, de már késő lesz, nem fog tudni engem visszaszerezni.

Sokan akarták volna még látni Szabinát a műsorban
Princess Szabinát sokan versenyben tartották volna (Fotó: Török Gergely Ádám/Bors)

Mindez egy szerep volt

Most azonban kiderült, hogy Szabina valójában mindvégig megtévesztette a nagy Ő-t. Magas hangjával hamar kipécézték őt a versenytársai, és úgy tűnik, végül ez is lett a veszte. 

Egy hónapokkal ezelőtt készült TikTok videó került elő a lányról, amelyben egy sokkal természetesebb beszédhanggal hallhatjuk őt. Sokáig találgatták, vajon tényleg ez az igazi hangja, vagy csupán egy szerep kedvéért vette fel. Most kiderült az igazság: ezzel a hazugsággal próbálta elcsábítani Stohl Andrást, végül azonban az ellenkezőjét érte el. Sokan úgy gondolják, ha az elejétől fogva önmagát adta volna, akkor még most is versenyben lenne.

„Sokkal kellemesebb a hangja, mint a műsorban, ha így beszélt volna ott is, akkor nem esett volna ki ilyen gyorsan.”

Bárcsak így beszélt volna végig

– érkeztek a kommentek.

 

