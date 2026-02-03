Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Ezt kevesen tudták, nagy félreértés történt Fenyő Miklóssal kapcsolatban

Fenyő Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 07:00
Egy egész ország gyászolja a hazai rock and roll ikonját. Fenyő Miklós életének 78. évében hunyt el, zenéinek egyik fontos alapját Angyalföld adta, mégis egész életében az Újpest hűséges drukkere volt.

Január 31-én jött a tragikus hír, hogy 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós. A hazai rock and roll ikonja nemcsak zenészként, hanem szenvedélyes futballszurkolóként is ismert volt, aki a Manchester Unitedet és az Újpestet egyaránt szívből támogatta. Aki ismerte a legendát, az tudja: dalaiban többször is visszatért Angyalföld témája – többek között az Angyalföldi pálmafák és az Az Angyalok földjén című számokban. Mindez mégsem jelentette azt, hogy Vasas-szurkoló lett volna: hűsége valójában az Újpesthez kötötte.

78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós
Fotó:  Szabolcs László

Fenyő Miklósra emlékeztek a lila-fehérek

Szombaton este rendezték az Újpest-Puskás Akadémia (0-1) NB I-es bajnoki mérkőzését, amelynek elején Fenyő Miklós egyik népszerű slágere, a Napfény a jégen csendült fel az egész stadionban. A legendás zenész Angyalföldön nőtt fel, mégis egész életében újpesti drukker volt, így ilyen megható módon emlékeztek rá.

Egy újpesti szurkolói oldal, a „Kissrác voltam én” Fenyő Miklós halálának napján osztott meg egy bejegyzést, amelyben egy korábbi nyilatkozatát idézték fel arról, hogyan alakult ki benne az Újpest iránti szeretet.

Ez nálunk családon belül öröklődő dolog. Édesapámtól és a nagymamámtól örököltem. A nagymamám nagyon lelkes szurkoló volt, még idősebb korában is kijárt a pályára, és azt hiszem mindenki ismerte, elég népszerű alakja volt a Megyeri útnak.

- mondta akkoriban Fenyő Miklós, aki 6 éves korában járt először Újpest mérkőzésen. 

 

