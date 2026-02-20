A honvédséget is bevethetik a hóhelyzet miatt - Videó

Ahogyan a Bors korábban már beszámolt róla, a soproni határátkelőt lezárták pénteken déltájban. A honvédség is készen áll segíteni a hóhelyzetben – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Ausztriát azonban káoszba sodorta a hóhelyzet, a bécsi reptéren ugyanis 150 járatot töröltek eddig.

Havazás Kőszegen (Fotó: MW)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyeztetett Vámos Zoltánnal, a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnökével a kialakult téli helyzetről. A miniszter biztosította: szükség esetén a Magyar Honvédség eszközeivel támogatja a védekezést.

Vas vármegyében a legnagyobb gondot a változó irányú és erősségű szél okozza, amely hófúvásokat eredményez. Elzárt település egyelőre nincs, ugyanakkor több műszaki mentésre volt szükség, buszok és kamionok is árokba csúsztak - írja a Magyar Nemzet.

A katasztrófavédelem megerősített szolgálattal dolgozik.

A honvédelmi miniszter jelezte: a hadsereg speciális eszközökkel tudja segíteni a munkálatokat, amennyiben erre igény mutatkozik.

Lezárták a soproni határátkelőt

Az ausztriai téli útviszonyok miatt ideiglenesen lezárták a 84-es főút végén lévő soproni határátkelőt. A szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, Hegyeshalom felé kerülje meg a térséget, és a kisebb határállomásokat is érdemes elkerülni – közölte az Útinform.

A nyugati országrészben, különösen Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala és Veszprém vármegyében reggel óta intenzíven havazik. A folyamatos hóeltakarítás és síkosságmentesítés ellenére az utak havasak, latyakosak, ezért a hatóságok arra kérik az autósokat, hogy

ha nem feltétlenül szükséges, halasszák el utazásukat.

A meteorológiai előrejelzések szerint szombattól javulhatnak az útviszonyok.

Sopron és környéke különösen nagy mennyiségű havat kapott: Kapuvár térségében 15–20 centiméter hullott, Sopron felé haladva azonban tovább nő a hóréteg vastagsága, a városban már a 30 centimétert is meghaladja.

Farkas Ciprián polgármester bejelentette, hogy a kialakult időjárási helyzet miatt összehívták a helyi védelmi bizottságot.