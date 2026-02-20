HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Havazás: van, ahol már 40 centi hó is esett

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 13:59 / FRISSÍTÉS: 2026. február 20. 14:03
szélhavazás
Nem kíméli az időjárás Nyugat-Magyarországot.
B. V.
A szerző cikkei

Mint, ahogy arról korábban beszámoltunk, elképesztő havazás alakult ki Nyugat-Magyarországon, ami miatt a Mávinform azt kérte, csak az induljon útnak, akinek nagyon muszáj. A Volán is közölte: csak délelőtt 16 buszbaleset történt. Abból az egyik során egy jármű az árokba borult, több mentőre is szükség volt. Nagyon gyorsan hullott le ugyanis az a hómennyiség, ami Vas vármegyében a 40 centit is elérheti. 

Több vármegye is riasztás alatt van a szél és a havazás miatt.
Több vármegye is riasztás alatt van a szél és a havazás miatt / Fotó: HungaroMet

Habár előre beharangozták a mediterrán ciklon okozta havazást, az időjárás így is nagy gondokat okoz, miután a szél is erősen, viharosan fúj, hófúvásokat eredményezve. Ez pedig azt eredményezte, hogy a HungaroMet immáron több vármegyére (Zalára, Vasra, Győr-Moson-Sopronra, Veszprémre) másodfokú, narancssárga riasztást adott ki. Arról nem is beszélve, hogy a Vaol kiemelte, az elkövetkezendő órákban várhatóan tovább növekszik majd a lehullott hómennyiség. 

Fotó: vaol.hu

Extrém havazás Nyugat-Magyarországon: Kőszegen már reggel 35 centi volt

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés elnevezésű Facebook-oldal folyamatos jelentést ad arról, hogy az időjárás Kőszegen hogyan alakul. Ennek köszönhetően pedig kiderült, ott már reggel 8 óra 30 percre 33-35 centiméter friss hó hullott le a hajnali, kora reggeli órákban. Ott is azonban, minden posztnál kiemelik: 

 a viharossá fokozódó szél komolyabb hófúvásokat okoz, így akik tehetik, azok ne induljanak útnak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu