Havazás: van, ahol már 40 centi hó is esett

Mint, ahogy arról korábban beszámoltunk, elképesztő havazás alakult ki Nyugat-Magyarországon, ami miatt a Mávinform azt kérte, csak az induljon útnak, akinek nagyon muszáj. A Volán is közölte: csak délelőtt 16 buszbaleset történt. Abból az egyik során egy jármű az árokba borult, több mentőre is szükség volt. Nagyon gyorsan hullott le ugyanis az a hómennyiség, ami Vas vármegyében a 40 centit is elérheti.
Habár előre beharangozták a mediterrán ciklon okozta havazást, az időjárás így is nagy gondokat okoz, miután a szél is erősen, viharosan fúj, hófúvásokat eredményezve. Ez pedig azt eredményezte, hogy a HungaroMet immáron több vármegyére (Zalára, Vasra, Győr-Moson-Sopronra, Veszprémre) másodfokú, narancssárga riasztást adott ki. Arról nem is beszélve, hogy a Vaol kiemelte, az elkövetkezendő órákban várhatóan tovább növekszik majd a lehullott hómennyiség.
A Kőszegi Időjárás Előrejelzés elnevezésű Facebook-oldal folyamatos jelentést ad arról, hogy az időjárás Kőszegen hogyan alakul. Ennek köszönhetően pedig kiderült, ott már reggel 8 óra 30 percre 33-35 centiméter friss hó hullott le a hajnali, kora reggeli órákban. Ott is azonban, minden posztnál kiemelik:
a viharossá fokozódó szél komolyabb hófúvásokat okoz, így akik tehetik, azok ne induljanak útnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.