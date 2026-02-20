Havazás: van, ahol már 40 centi hó is esett

Mint, ahogy arról korábban beszámoltunk, elképesztő havazás alakult ki Nyugat-Magyarországon, ami miatt a Mávinform azt kérte, csak az induljon útnak, akinek nagyon muszáj. A Volán is közölte: csak délelőtt 16 buszbaleset történt. Abból az egyik során egy jármű az árokba borult, több mentőre is szükség volt. Nagyon gyorsan hullott le ugyanis az a hómennyiség, ami Vas vármegyében a 40 centit is elérheti.

Több vármegye is riasztás alatt van a szél és a havazás miatt / Fotó: HungaroMet

Habár előre beharangozták a mediterrán ciklon okozta havazást, az időjárás így is nagy gondokat okoz, miután a szél is erősen, viharosan fúj, hófúvásokat eredményezve. Ez pedig azt eredményezte, hogy a HungaroMet immáron több vármegyére (Zalára, Vasra, Győr-Moson-Sopronra, Veszprémre) másodfokú, narancssárga riasztást adott ki. Arról nem is beszélve, hogy a Vaol kiemelte, az elkövetkezendő órákban várhatóan tovább növekszik majd a lehullott hómennyiség.

Fotó: vaol.hu

Extrém havazás Nyugat-Magyarországon: Kőszegen már reggel 35 centi volt

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés elnevezésű Facebook-oldal folyamatos jelentést ad arról, hogy az időjárás Kőszegen hogyan alakul. Ennek köszönhetően pedig kiderült, ott már reggel 8 óra 30 percre 33-35 centiméter friss hó hullott le a hajnali, kora reggeli órákban. Ott is azonban, minden posztnál kiemelik: