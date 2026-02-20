A hóhelyzet egyre csak fokozódik: összehívták a védelmi bizottságot Sopronban, már a határt is lezárták

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy Sopronban több utcában is kidőlt fák vagy leszakadó faágak okoznak fennakadást, az ágak útra, járdára, parkoló autókra dőltek.
Belednél, a 8612-es úton két kamion csúszott az árokba, a járművek a teljes utat elfoglalják, Lövő és Röjtökmuzsaj között pedig több jármű is elakadt.
Farkas Ciprián, Sopron polgármestere (Fidesz-KDNP) közösségi oldalán azt írta, hogy "rég nem látott mennyiségű hóval kell megküzdenie" a városnak, az utak síkosságmentesítését pedig ellehetetleníti a hóátfúvás. "A helyzet Ausztriában is azonos", így a lezárták a nagyhatárt Sopron és Kelénpatak (Klingenbach) között.
Hozzátette, hogy a városüzemeltetési cég dolgozói a fő- és tömegközlekedési útvonalak takarítását folyamatosan végzik. Az előrejelzések szerint a kora délutáni órákra állhat el a havazás, azonban az erős szél ezt követően is problémát okozhat.
A rendkívül időjárási körülmények miatt a polgármester összehívta a védelmi bizottságot.
A MÁV-csoport a honlapján azt írta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében 30-50 perc késéssel közlekednek az autóbuszok, több települést és megállóhelyet nem tudnak érinteni a járatok. Közöttük van Fertőrákos, Répceszemere, Beled, Csapod, Brennbergbánya, Balf és Ágfalva.
A GYSEV Zrt. közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a vonatközlekedésben fennakadásokra, járatkimaradásokra és jelentős késésekre kell számítani.
