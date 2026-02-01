Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Bő kétmilliárd volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

lottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 16:06 / FRISSÍTÉS: 2026. február 01. 16:07
hatos lottónyerőszámok
Ismét sorsolást tartottak. Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!

Megtartották február első hatoslottó-sorsolását. Immár több mint kétmilliárd forintért lehetett ikszelni, azaz hatalmas volt a tét.

Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait
Fotó: Markovics Gábor

Ezek a legfrissebb hatoslottó nyerőszámok

A hatoslottó ötödik játékhetében, 2026. február 1-jén a következő nyerőszámokat húzták ki:

5 (öt)

10 (tíz)

19 (tizenkilenc)

32 (harminckettő)

41 (negyvenegy)

42 (negyvenkettő)

A héten nem született telitalálat. A jövő héten a várható főnyeremény 2 milliárd 195 millió forint lesz.

Az e heti ötöslottó- és Joker-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.

 

