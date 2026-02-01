Bő kétmilliárd volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Megtartották február első hatoslottó-sorsolását. Immár több mint kétmilliárd forintért lehetett ikszelni, azaz hatalmas volt a tét.
A hatoslottó ötödik játékhetében, 2026. február 1-jén a következő nyerőszámokat húzták ki:
5 (öt)
10 (tíz)
19 (tizenkilenc)
32 (harminckettő)
41 (negyvenegy)
42 (negyvenkettő)
A héten nem született telitalálat. A jövő héten a várható főnyeremény 2 milliárd 195 millió forint lesz.
Az e heti ötöslottó- és Joker-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.