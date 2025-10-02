Jó hír az autóvásárlóknak: vége az egyoldalú áremelésnek, fontos ítélet született!

A bírósági döntés miatt a jövőben az autóvásárlók erősebb jogi védelmet kapnak majd, mivel az autókereskedőknek világos, közérthető és átlátható szerződési feltételeket kell alkalmazniuk! Mutatjuk a részleteket!

Nagyobb biztonságban lesznek innentől kezdve az autóvásárlók. Mutatjuk az okát! Fotó: Unsplash

Mit mondott ki a Kúria?

Tisztességtelenek az olyan szerződési kikötések, amik indokolás nélkül sorolják fel az áremelés okait, mivel ebből a fogyasztó nem tudja megítélni, mekkora árváltozásra számíthat.

Tisztességtelen az is, ha a szerződés pusztán jogszabályhelyekre hivatkozik anélkül, hogy azok tartalmát közérthetően ismertetné. Egy átlagos fogyasztótól ugyanis nem várható el, hogy bonyolult jogi szövegeket kutasson fel és értelmezzen.

Az ilyen kikötések érvénytelenek, és nem lehet rájuk hivatkozva áremelést követelni – írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Miért fontos ez az ítélet?

A közérdekű perekben született ítéletek nemcsak az adott ügy feleit érintik, hanem minden hasonló szerződésre kihatnak. Vagyis ami eddig nem volt jogsértő az autóvásárlásos szerződéseknél, mostantól mindegyiknél az lesz.

Íme néhány példa a tisztességtelennek ítélt gyakorlatra

Az új bírói gyakorlat szerint már tisztességtelennek minősül az autóvásárlási szerződésekben például az a kikötés, miszerint

a Szállító (kereskedő) fenntartja a jogot, hogy a gépjármű szerződésben rögzített vételárát a szállítás időpontjáig felmerülő valamennyi gazdasági, gyártói és egyéb indok alapján egyoldalúan módosítsa (emelje). A Vevő ezt a kockázatot tudomásul veszi.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és a gépjármű átadása közötti időszakban hatályba lépő, vagy megváltozó jogszabályok (pl. adók, illetékek, vámok) miatti többletköltségeket a Szállító jogosult a Vevőre áthárítani, a vételár módosítása útján.

A Szállító a saját belátása szerint jogosult a vételár módosítására, amennyiben a beszerzési, szállítási vagy gyártási költségek a szerződéskötés óta jelentősen megnövekedtek.

Mire figyeljenek még az autóvásárlók?

A határozat megerősíti, a tudatos vásárlás a legjobb védelem. Íme néhány fontos lépés, amit érdemes megtenni: olvassuk el alaposan a szerződési feltételeket és ha valami nem világos, kérjünk részletes magyarázatot. Ne írjunk alá olyan szerződést, amit nem teljesen értünk. Emellett fontos az is, hogy