Újabb gyerekeket érintő termékvisszahívás: itt vannak a részletek

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során kínai gyártású gyermek evőpálcikákból határértéket meghaladó formaldehid és melamin kioldódást mértek. A termékek Magyarországon is forgalomba kerültek.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
• Termék megnevezése: Evőpálcika (többféle)
• Cikkszámok: 6094071, 6094072, 6094073, 6094074, 6094075, 6094076, 6094077, 6094078
• Cikkszám: 2308500604789
• Származási ország: Kína
• Holland importőr: Emro Aziatica B.V. (Hollandia)
Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevő a termékben. Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
- közölte a fogyasztóvédelem.
