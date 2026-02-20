HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Újabb gyerekeket érintő termékvisszahívás: itt vannak a részletek

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 11:12
Határértéket meghaladó formaldehid és melamin kioldódást mértek a termékben.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során kínai gyártású gyermek evőpálcikákból határértéket meghaladó formaldehid és melamin kioldódást mértek. A termékek Magyarországon is forgalomba kerültek.

Gyermek evőpálcikát hívtak vissza.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

 

Gyermek evőpálcikát hívtak vissza, a termék adatai:

• Termék megnevezése: Evőpálcika (többféle)

• Cikkszámok: 6094071, 6094072, 6094073, 6094074, 6094075, 6094076, 6094077, 6094078

• Cikkszám: 2308500604789

• Származási ország: Kína

• Holland importőr: Emro Aziatica B.V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevő a termékben. Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

- közölte a fogyasztóvédelem. 

 

 

