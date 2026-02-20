Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szülők figyelem: babákat érintő termékvisszahívás érkezett!

termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 09:26
DanoneDanone-termék
Oda ne add gyermekednek, több tápszer is érintett.
B. V.
A szerző cikkei

A DANONE Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte 2026. február 5-én anyatej-helyettesítő tápszer fogyasztói termékvisszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra. A Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra ennek a korábban bejelentett folyamatnak a részeként elővigyázatossági intézkedésként kiegészíti a célzott visszahívást a Milumil 3 Junior terméknek bizonyos tételeire is. Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához, amelyben a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására került sor. Az EFSA iránymutatása alapján a lenti termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.

Újabb tápszer termékvisszahívás érkezett.
Újabb tápszer termékvisszahívás érkezett. Fotó: NKFH (illusztráció) 

 

 

A DANONE Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

 

Újabb tápszer termékvisszahívás, az érintett termékek adatai:

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 500g

Kiszerelés: 500g

Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1500g

Kiszerelés: 1500g

Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1000g

Kiszerelés: 1000g

Minőségmegőrzési idők: 07.10.2026; 02.01.2027

Magyar forgalmazó: DANONE Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek! Amennyiben a fenti gyártási tételek valamelyikét megvásárolta, kérjük, vigye vissza a vásárlás helyére (gyógyszertárba vagy üzletbe). A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik

- közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu