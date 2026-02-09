Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Veszélyes, súlycsökkentőként hirdetett termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 07:41
Több mint hatezer üveg, fogyasztókra kockázatosnak minősített, gyógyhatásúnak hirdetett terméket találtak a pénzügyőrök egy budapesti raktárban - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.
A közlemény alapján a revizorok egy ismert weboldalról növényi alapú, súlyvesztéssel kecsegtető terméket rendeltek, de számlát nem kaptak.

Fotó: Illusztráció - sasirin pamai /  Shutterstock 

Az adóellenőrök kiderítették, hogy a weboldal mögött egy külföldi vállalkozás áll, amely termékeit egy magyarországi raktáron keresztül juttatja el vásárlóihoz.

A cég budapesti raktárában 6500 kétes megítélésű árut találtak, s az adóhivatal kérésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság megvizsgálta a terméket, amelyeket több szempontból is kockázatosnak minősített.

A számlaadás elmulasztása miatt a webáruház akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat - tették hozzá a NAV, azzal együtt, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság a magyar nyelvű, összetevőkről szóló tájékoztatást hiányolta, valamint a gyógyhatásról tett megtévesztő állítások miatt járt el.

