Veszélyes, súlycsökkentőként hirdetett termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem

A közlemény alapján a revizorok egy ismert weboldalról növényi alapú, súlyvesztéssel kecsegtető terméket rendeltek, de számlát nem kaptak.

Több mint hatezer üveg, fogyasztókra kockázatosnak minősített, gyógyhatásúnak hirdetett terméket találtak a pénzügyőrök egy budapesti raktárban

Fotó: Illusztráció - sasirin pamai / Shutterstock

Az adóellenőrök kiderítették, hogy a weboldal mögött egy külföldi vállalkozás áll, amely termékeit egy magyarországi raktáron keresztül juttatja el vásárlóihoz.

A cég budapesti raktárában 6500 kétes megítélésű árut találtak, s az adóhivatal kérésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság megvizsgálta a terméket, amelyeket több szempontból is kockázatosnak minősített.

A számlaadás elmulasztása miatt a webáruház akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat - tették hozzá a NAV, azzal együtt, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság a magyar nyelvű, összetevőkről szóló tájékoztatást hiányolta, valamint a gyógyhatásról tett megtévesztő állítások miatt járt el.