Az utcára menekültek az emberek, 6.7-es földrengés rázta meg a szigetországot

Az amerikai földtani intézet (USGS) közleménye szerint, egy 6.7-es erősségű földrengés rázta meg szerdán a Fülöp-szigetek déli szigeteinek térségét. Az első jelentések szerint nem érkezett hír károkról vagy sérültekről.

Földrengés rázta meg a szigetországot. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Az utcára menekültek az emberek, miután megérezték a földrengést

Az USGS szerint a rengés 10 kilométeres mélységben történt, mintegy 68 kilométerrel keletre Baculin-tól, egy falutól Hinatuan déli városában, Surigao del Sur tartományban. A Fülöp-szigeteki szeizmológiai hivatal, a Phivolcs, amely 6.4-es magnitúdójúnak és 23 kilométeres mélységűnek mérte a rengést, károkra és utórengésekre figyelmeztetett.

Eddig a rengés epicentrumához közeli rendőrségi és katasztrófavédelmi illetékesek szerint nem érkezett hír károkról vagy sérülésekről.

Nem volt túl erős, de az emberek kiszaladtak az utcára

- mondta Joey Monato, Hinatuan helyi rendőrfőnöke.

Szerencsére a szerdai rengés mélysége miatt nem valószínű a cunamiriadó a térségben.

A Phivolcs igazgatója, Teresito Bacolcol elmondta, hogy a földrengés epicentruma kevesebb mint 10 kilométerre volt attól a területtől, ahol októberben két erős földrengés történt, amelyek hét ember halálát okozták - írta a Reuters.