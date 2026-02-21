Most érkezett: rendkívül erős földrengés rázta meg Mosonmagyaróvárt

HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 14:57
Megmozdult a föld a szlovák-magyar határ közelében.

Földrengés pattant ki Mosonmagyaróvár környékén, a szlovák-magyar határon szombat délután, amelyet a hazai lakosság széles körben érzett - tudatta a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook-oldalán.

Földrengés rázta meg Győr-Moson-Sopron vármegyét Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

A bejegyzésben azt írták, hogy az előzetes adatok alapján a 4,35-ös magnitúdójú földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre volt, 13 kilométeres mélységben.

Hozzátették, hogy dolgoznak az adatok manuális értékelésén, hogy pontos információkat adhassanak a földrengés helyéről, mélységéről és magnitúdójáról.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a földrengéssel összefüggésben nem kaptak bejelentést.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
