Megindult a felvételi roham az egyetemekért: már most tízezerrel többen jelentkeztek

Az adatok szerint soha nem látott érdeklődés indult el – erről beszélt a TV2 Mokka műsorában szerda reggel a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta: trendforduló zajlik a felsőoktatásban, egyre többen választanak gyakorlatorientált, piacképes szakokat. Már most tízezerrel többen vágtak bele, mint egy évvel korábban.

Felvételi: kizárólag elektronikusan lehet jelentkezni / Fotó: 123RF

Felvételi: a vidéki egyetemek is feljövőben

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a műszaki, mérnöki, informatikai, természettudományos és agrárképzések a legnépszerűbbek. Ezeket követik a gazdaságtudományi szakok, a harmadik helyre pedig meglepetésre a pedagógusképzés futott fel.

A számok beszédesek: időarányosan közel tízezerrel többen kezdték meg a jelentkezést, mint tavaly ilyenkor. Ráadásul nemcsak frissen érettségizők jelentkeznek – minden ötödik felvételiző 30 év feletti, vagyis egyre többen ülnek vissza az iskolapadba.

- mondta Hankó Balázs.

Minden második jelentkező pedig vidéki egyetemre jelentkezik.

- tette hozzá a miniszter. Hangsúlyozva, hogy a magyar kormány vidéki egyetemeket érintő fejlesztései ebben a számban is megmutatkoznak.

A jelentkezés kizárólag elektronikusan, az e-felvételi rendszerben történik, ehhez digitális állampolgárság szükséges. A szakértők szerint érdemes mielőbb véglegesíteni a sorrendet, mert az utolsó napokban túlterheltté válhat a rendszer.

A legnépszerűbb egyetemek:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Debreceni Egyetem Szegedi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem

Nemzetközi szinten azonban a Semmelweis Egyetem viszi a prímet: orvostudományban a világ élmezőnyéhez tartozik.

Fontos változás az új pontszámítási rendszer is: 200 pont jár a tanulmányi eredményekért, 100 az érettségi átlagért, és további 200 pont szerezhető két felvételi tantárgyból. Emelt szinten jóval több pont gyűjthető, ezért sok múlhat a jól megválasztott érettségin.

A ponthatárokat június 21-én este hirdetik ki, az állami ösztöndíjas férőhelyek száma pedig idén is magas: 92 ezer hallgató tanulhat térítésmentesen. Hankó Balázs hangsúlyozta: ez a magas szám is jelzi, hogy nem igaz az, amit az ellenzék akar mindig a kormányra sütni, miszerint fizetős irányba vinni a felsőoktatást.