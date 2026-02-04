Megindult a felvételi roham az egyetemekért: már most tízezerrel többen jelentkeztek

Az adatok szerint soha nem látott érdeklődés indult el – erről beszélt a TV2 Mokka műsorában szerda reggel a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta: trendforduló zajlik a felsőoktatásban, egyre többen választanak gyakorlatorientált, piacképes szakokat. Már most tízezerrel többen vágtak bele, mint egy évvel korábban.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is a műszaki, mérnöki, informatikai, természettudományos és agrárképzések a legnépszerűbbek. Ezeket követik a gazdaságtudományi szakok, a harmadik helyre pedig meglepetésre a pedagógusképzés futott fel.
A számok beszédesek: időarányosan közel tízezerrel többen kezdték meg a jelentkezést, mint tavaly ilyenkor. Ráadásul nemcsak frissen érettségizők jelentkeznek – minden ötödik felvételiző 30 év feletti, vagyis egyre többen ülnek vissza az iskolapadba.
- mondta Hankó Balázs.
Minden második jelentkező pedig vidéki egyetemre jelentkezik.
- tette hozzá a miniszter. Hangsúlyozva, hogy a magyar kormány vidéki egyetemeket érintő fejlesztései ebben a számban is megmutatkoznak.
A jelentkezés kizárólag elektronikusan, az e-felvételi rendszerben történik, ehhez digitális állampolgárság szükséges. A szakértők szerint érdemes mielőbb véglegesíteni a sorrendet, mert az utolsó napokban túlterheltté válhat a rendszer.
A legnépszerűbb egyetemek:
Nemzetközi szinten azonban a Semmelweis Egyetem viszi a prímet: orvostudományban a világ élmezőnyéhez tartozik.
Fontos változás az új pontszámítási rendszer is: 200 pont jár a tanulmányi eredményekért, 100 az érettségi átlagért, és további 200 pont szerezhető két felvételi tantárgyból. Emelt szinten jóval több pont gyűjthető, ezért sok múlhat a jól megválasztott érettségin.
A ponthatárokat június 21-én este hirdetik ki, az állami ösztöndíjas férőhelyek száma pedig idén is magas: 92 ezer hallgató tanulhat térítésmentesen. Hankó Balázs hangsúlyozta: ez a magas szám is jelzi, hogy nem igaz az, amit az ellenzék akar mindig a kormányra sütni, miszerint fizetős irányba vinni a felsőoktatást.
A kérdés már csak az: ki fér be idén, és ki marad le az utolsó pillanatban? Hankó Balázs ezért mindenkit arra buzdít, hogy minél hamarabb kezdjék meg a felvételire való jelentkezés folyamatát.
