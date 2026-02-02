Koncz Zsófia a családtámogatásokról – a Tisza ezeket veszélyeztetné

A kormány intézkedéseinek köszönhetően több pénz marad a családosoknál. A februári bérben látni lehet majd az emelt családi adókedvezményt és a negyven év alatti kétgyermekes anyák SZJA mentességét. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár biztató számokat osztott meg a Mokkában.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Mokkában járt. Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Koncz Zsófia szerint sokféle támogatás látszódik majd a bérekben

A 11 százalékkal megemelt minimálbér, valamint a 7 százalékkal megemelt szakmunkás minimálbér realizálódásával sokféle támogatást kaphatnak a magyar családosok. Ráadásul egyéb intézkedésekkel is a családok zsebében marad a pénz.



A családi adókedvezményt megdupláztuk januártól. Ez egymillió családot érint, egy gyermek esetén 20 ezer, két gyermek esetén 80 ezer, három gyermek esetén 198 ezer forintra emelkedett a családi adókedvezmény. Az édesanyák SZJA-mentessége is egy komoly segítség, a kétgyermekes anyák esetén lépcsőzetesen tudjuk bevezetni a minden kétgyermekes édesanyára vonatkozó SZJA-mentességet. Most a 40 év alattiak váltak SZJA-mentessé. Itt is februárban jelentkezik ez a megemelt összeg, ez átlagkeresetnél havi 109 ezer forintot, évente pedig 1,3 millió forintot jelent. Emellett a 30 év alatti egygyermekes édesanyák SZJA-mentességét bővítettük, ezzel több édesanya jogosulttá vált. Ha mindezt összeadjuk, akkor egy 30 év alatti, egygyermekes édesanyánál ez 129 ezer forint havonta, egy kétgyermekes 40 év alatti édesanyánál 189 ezer, háromgyermekesnél pedig 307 ezer forint havonta.

– magyarázta Koncz Zsófia a Mokkában. Kiemelte, hogy ez az édesapáknak is kedvező, hiszen a családi adókedvezmény 50 százalékban az édesapáknál érvényesül.

A Tisza Párt kormányra kerülése esetén veszélyeztetné ezeket az intézkedéseket, mivel Brüsszelben több pénzt szeretnének Ukrajna működésére és a háborúra.

A nemzeti kormány nem fogja engedni, hogy a magyar családok pénzét elégessék a háború finanszírozására. Látjuk a Tisza Párt által megfogalmazott terveket, amik a brüsszeli elvárásokat valósítják meg. Brüsszelnek nincs pénze, hogy folytassák a háborút. A GDP 5 százalékát fordítjuk családtámogatásokra, ilyen soha nem volt korábban. Minden családi adókedvezmény, a rezsicsökkentéstől kedve a GYED-ig, veszélybe kerülne. Az Európai Bizottság kritizálta ezeket a családtámogatásokat. A Tisza ezeket megvalósítaná, mindent meg is szavaznak, ami a háború finanszírozásával kapcsolatos.

– magyarázta Koncz Zsófia. Bár a Tisza Párt tagadja ennek a programnak a létezését, Csercsa Balázs kiugrott tiszás szerint nagyon is létezik.

Ha valaki ott volt és most onnan kiszállt és elmondja, hogy igaz, ez elég erőteljes érv. A Tiszának vannak szakértői, politikusai akik elmondják, hogy ha odakerül a Tisza, az édesanyák SZJA-mentességét felül kell vizsgálni. Ezek az árulkodó jelek ott vannak. Ennek az az oka, hogy másra akarják költeni a pénzt. Nekünk ezt nem szabad hagyni. A nemzeti petíció ezért is fontos.

– mondta az államtitkár. A műsorban kitértek a munkahelyi bölcsődék fejlesztésére kiírt 337 millió forintos pályázatra is, amelyre a mai naptól (február 2) pályázhatnak az érdeklődők.