Orbán Viktor: Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk

Érkezik a 11%-kal megemelt minimálbér. A nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét. A kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket. Jön a megduplázott családi adókedvezmény. Mindezt hogyan? Az első lépés: ne küldd el a pénzed Ukrajnába. Második lépés: maradjon is így! Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás