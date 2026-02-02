Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk

fidesz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 07:38 / FRISSÍTÉS: 2026. február 02. 07:39
nyugdíjOrbán Viktor
Orbán Viktor elmondta, ezért lesz érdemes várni a postást.
Bors
A szerző cikkei

"Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk. Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor.

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan-Orbán viktor
Orbán Viktor elárulta, miért lesz érdemes februárban várni a postást / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

Érkezik a 11%-kal megemelt minimálbér. A nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét. A kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket. Jön a megduplázott családi adókedvezmény. Mindezt hogyan? Az első lépés: ne küldd el a pénzed Ukrajnába. Második lépés: maradjon is így! Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás

- tette hozzá a kormányfő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu