Elsőfokú riasztás van érvényben: heves zivatarok jelenthetnek veszélyt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 12:50
A HungaroMet az időjárás veszélyeire figyelmeztet. Az elsőfokú riasztás több területen is érvényben van.
Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. a heves zivatarok miatt. 

Elsőfokú riasztás van érvényben Fotó:  Unsplash

A citromsárga riasztással érintett térségekben jégeső eshet, valamint károkozó, erős szél fújhat. A déli óráktól estig elsősorban a keleti országrészben fordulhatnak elő zivatarok, amelyeket apró szemű jég, illetve néhol viharos széllökések kísérhetnek. Késő délelőttől kora délutánig a Balaton keleti felében, akár 65 km/h-s széllökés is előfordulhat.

A figyelmeztető előrejelzés 2026. február 25-én, szerdán éjfélig érvényes. Amint ez változik, arról újabb közleményben számol be a katasztrófavédelem. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
