Elsőfokú riasztás van érvényben: heves zivatarok jelenthetnek veszélyt

Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. a heves zivatarok miatt.

Elsőfokú riasztás van érvényben Fotó: Unsplash

A citromsárga riasztással érintett térségekben jégeső eshet, valamint károkozó, erős szél fújhat. A déli óráktól estig elsősorban a keleti országrészben fordulhatnak elő zivatarok, amelyeket apró szemű jég, illetve néhol viharos széllökések kísérhetnek. Késő délelőttől kora délutánig a Balaton keleti felében, akár 65 km/h-s széllökés is előfordulhat.

A figyelmeztető előrejelzés 2026. február 25-én, szerdán éjfélig érvényes. Amint ez változik, arról újabb közleményben számol be a katasztrófavédelem. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon.