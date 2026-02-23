Kiadták a riasztást! Valódi égzengés vár ránk

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 21:35
riasztásokidőjárás
Országos figyelmeztetés érkezett heves zivatarok miatt. Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet.

Országos, elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet – közölte a Katasztrófavédelem. Az érintett területeken jégeső eshet és károkat okozhat az erős szél is.

Elsőfokú riasztás érkezett heves zivatarok előfordulása miatt
Forrás: Pexels (illusztráció!)

Elsőfokú riasztás érkezett zivatarok kialakulása miatt

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél és akár jégeső is előfordulhat. Este, éjszaka az északnyugatról-délkelet felé vonuló záporokra és zivatarokra lehet számítani - az 

Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb térségében, valamint az északkeleti megyékben is.

Az intenzívebb záporos cellákat átmenetileg viharos, 60-80 km/h széllökések kísérhetik.

 

