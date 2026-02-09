Gyanúsítottja lett a rendőrségnek Egressy Mátyás ügyében

Lopással gyanúsított meg a rendőrség egy férfit, aki elvihette az eltűnt Egressy Mátyás zsebéből kiesett telefont. A fiatalt, aki a Dunába zuhanhatott, még mindig keresik.

Továbbra is keresik Egressy Mátyást. Fotó: olvasói

Egy embert gyanúsítottak meg Egressy Mátyás ügyében

A Magyar Nemzet értesülése szerint gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy személyt Egressy Mátyás ügyében, aki feltételezhetően ellopta a rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal telefonját.

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatott egy férfit, aki a nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon eltulajdonította a fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A feltételezett elkövető jelenleg egy másik ügyből kifolyólag szabálysértési őrizetben van.

- írták a lapnak.