Gyanúsítottja lett a rendőrségnek Egressy Mátyás ügyében

Lopással gyanúsított meg a rendőrség egy férfit, aki elvihette az eltűnt Egressy Mátyás zsebéből kiesett telefont. A fiatalt, aki a Dunába zuhanhatott, még mindig keresik.
A Magyar Nemzet értesülése szerint gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy személyt Egressy Mátyás ügyében, aki feltételezhetően ellopta a rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal telefonját.
A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatott egy férfit, aki a nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon eltulajdonította a fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A feltételezett elkövető jelenleg egy másik ügyből kifolyólag szabálysértési őrizetben van.
- írták a lapnak.
Mint arról korábban beszámoltunk a rendőrség továbbra is keresi a 18 éves fiatalt, aki január 16-án este szórakozni indult a barátaival, de nem tért haza. Egressy Mátyást jelenleg eltűntként tartják számon, miután elindult a szórakozóhelyről, és több helyen is látták. Kulcscsomóját végül a Lánchídon találták meg, és most attól tartanak, hogy a fiú a Dunába eshetett, mivel kamerafelvételek szerint épp onnan zuhant a vízbe egy ember.
