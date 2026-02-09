Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Gyanúsítottja lett a rendőrségnek Egressy Mátyás ügyében

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 17:13
Lopás vétség gyanúja miatt hallgattak ki egy személyt Egressy Mátyás ügyében. A rendőrség jelenleg is keresi az eltűnt fiút.

Lopással gyanúsított meg a rendőrség egy férfit, aki elvihette az eltűnt Egressy Mátyás zsebéből kiesett telefont. A fiatalt, aki a Dunába zuhanhatott, még mindig keresik.

Továbbra is keresik Egressy Mátyást.
Továbbra is keresik Egressy Mátyást.  Fotó: olvasói

Egy embert gyanúsítottak meg Egressy Mátyás ügyében

A Magyar Nemzet értesülése szerint gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy személyt Egressy Mátyás ügyében, aki feltételezhetően ellopta a rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal telefonját. 

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatott egy férfit, aki a nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon eltulajdonította a fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A feltételezett elkövető jelenleg egy másik ügyből kifolyólag szabálysértési őrizetben van.

- írták a lapnak.

Mint arról korábban beszámoltunk a rendőrség továbbra is keresi a 18 éves fiatalt, aki január 16-án este szórakozni indult a barátaival, de nem tért haza. Egressy Mátyást jelenleg eltűntként tartják számon, miután elindult a szórakozóhelyről, és több helyen is látták. Kulcscsomóját végül a Lánchídon találták meg, és most attól tartanak, hogy a fiú a Dunába eshetett, mivel kamerafelvételek szerint épp onnan zuhant a vízbe egy ember.

 

 

