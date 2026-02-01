Égi veszély: Mi pottyanhat a fejünkre? – A kínai óriásrakéta és a kozmikus oroszrulett

Január 29-én kezdődött az égi veszély, amikor az Európai Unió Űrmegfigyelési és Nyomkövető Szolgálata (EU SST) riasztást adott ki, miszerint a kínai ZQ–3 R/B jelű rakétafokozat letért a pályájáról és megkezdte zuhanását a sűrűbb légrétegek felé. A problémát, illetve a veszélyt az jelentette ezzel kapcsolatban, hogy a szóban forgó eszköz irányíthatatlan volt. Ráadásul ez a 13 méter hosszú, 11 tonnás monstrum nem éppen egy kis darabka fém; ekkora tömegnél szinte borítékolható, hogy nem ég el minden alkatrész a légkörben.
A magyar HungaroControl is azonnal reagált, hiszen a repülési útvonalak is veszélybe kerülhettek. Bár végül a roncsok január 30-án az Új-Zélandtól délkeletre fekvő Csendes-óceánba csapódtak, a kérdés nyitott maradt: mi van, ha legközelebb Budapest felett történik meg ugyanez?
Az ennek esélyére vonatkozó statisztikák egyszerre megnyugtatóak és hátborzongatóak is.
Bár eddig még senki nem halt meg űrszemét miatt, azért akadtak már meleg pillanatok. Az egyetlen dokumentált eset, amikor emberbe csapódott egy darab, 1997-ben történt: az amerikai Lottie Williams vállát súrolta egy rakéta maradványa séta közben. Szerencséjére a darabka már csak lassan hullott, így megúszta egy kis ijedtséggel. Azonban
a technológia fejlődésével és a műholdak számának növekedésével a veszély is nő!
A kínai LandSpace és más magáncégek egyre több rakétát lőnek fel, és bár a cél a biztonságos visszatérés, a hibák – mint a mostani ZQ–3 esetében is – bármikor bekövetkezhetnek. Joggal merül fel a kérdés, hogy a technológiai fejlettség szintjét ismerve miért nem irányítják őket? A legtöbb modern rakétafokozatot úgy tervezik, hogy a visszatérést irányítani tudják, és lakatlan területek vagy óceánok fölött érjenek földet. A baj akkor van, ha a rendszerek meghibásodnak, vagy a rakéta típusa – mint sok korábbi kínai hordozórakéta is – eleve nem rendelkezik irányított visszatérési képességgel. Ilyenkor marad a bizonytalanság és a remény, hogy a Föld 70%-át borító víz „elnyeli” a problémát.
