Rejtélyes űrszemét zúdult le az égből: a döbbent szemtanúk szerint ez nem tűzijáték volt

Kalifornia egén szinte világvégeszerű látvány tárult a helyiek elé: aranyszínű tűzgolyók csaptak át az éjszakai égbolton, amit sokan videóra is rögzítettek. A szemtanúk szerint nem tűzijátékról volt szó, hanem valami sokkal félelmetesebbről: űrszemét záporozott az állam fölé.

Űrszemét, vagy valami sokkal rémisztőbb volt az égen?

Fotó: Nazarii_Neshcherenskyi

A különös jelenséget csütörtök este rögzítették több városban is – Auburnben, Rancho Cordovában, Roseville-ben, Stocktonban és Yuba Cityben. A felvételeken jól látszik, ahogy kisebb darabok követik a hatalmas tűzgolyókat, miközben egy édesanya a gyermekének magyarázza:

Ez bizony nem tűzijáték!

A szakértők először meteorra vagy egy balul sikerült rakétaindításra gyanakodtak, ám hamar kiderült: egyik elmélet sem állja meg a helyét. A meteorok ugyanis csak néhány pillanatra látszanak, míg ez a jelenség hosszú másodpercekig tartott. Ráadásul az időpont sem stimmelt a SpaceX sikeres Starlink-rakétaindításával.

Monica Woods, az ABC10 vezető meteorológusa szerint minden jel arra utal, hogy a látványt valóban visszatérő űrszemét okozta. Rob Mayeda, a Bay Area meteorológusa pedig úgy véli, egy régi SpaceX rakéta darabjai égtek el a légkörben.

Igen, amit láttatok, az űrszemét volt. A visszatérő törmelék lassabban halad, és könnyen követhető az égen, miközben elég

– írta közösségi oldalán.

Az űrszemét eredetére több elmélet is született: egyesek szerint a Starlink-1586 jelű rakéta darabjai lehettek, amelyet még 2020-ban bocsátottak fel. A tudósok szerint a naptevékenység miatt felmelegedő légkör gyorsítja a műholdak és rakétadarabok zuhanását, így egyre gyakoribbak az ilyen látványos, de veszélyes jelenségek, írja a Daily Mail.