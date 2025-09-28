Rejtélyes űrszemét zúdult le az égből: a döbbent szemtanúk szerint ez nem tűzijáték volt

Kalifornia egén szinte világvégeszerű látvány tárult a helyiek elé: aranyszínű tűzgolyók csaptak át az éjszakai égbolton, amit sokan videóra is rögzítettek. A szemtanúk szerint nem tűzijátékról volt szó, hanem valami sokkal félelmetesebbről: űrszemét záporozott az állam fölé.
A különös jelenséget csütörtök este rögzítették több városban is – Auburnben, Rancho Cordovában, Roseville-ben, Stocktonban és Yuba Cityben. A felvételeken jól látszik, ahogy kisebb darabok követik a hatalmas tűzgolyókat, miközben egy édesanya a gyermekének magyarázza:
Ez bizony nem tűzijáték!
A szakértők először meteorra vagy egy balul sikerült rakétaindításra gyanakodtak, ám hamar kiderült: egyik elmélet sem állja meg a helyét. A meteorok ugyanis csak néhány pillanatra látszanak, míg ez a jelenség hosszú másodpercekig tartott. Ráadásul az időpont sem stimmelt a SpaceX sikeres Starlink-rakétaindításával.
Monica Woods, az ABC10 vezető meteorológusa szerint minden jel arra utal, hogy a látványt valóban visszatérő űrszemét okozta. Rob Mayeda, a Bay Area meteorológusa pedig úgy véli, egy régi SpaceX rakéta darabjai égtek el a légkörben.
Igen, amit láttatok, az űrszemét volt. A visszatérő törmelék lassabban halad, és könnyen követhető az égen, miközben elég
– írta közösségi oldalán.
Az űrszemét eredetére több elmélet is született: egyesek szerint a Starlink-1586 jelű rakéta darabjai lehettek, amelyet még 2020-ban bocsátottak fel. A tudósok szerint a naptevékenység miatt felmelegedő légkör gyorsítja a műholdak és rakétadarabok zuhanását, így egyre gyakoribbak az ilyen látványos, de veszélyes jelenségek, írja a Daily Mail.
A NASA adatai szerint jelenleg mintegy 19 ezer darab űrszemetet követnek nyomon a Föld körül, de valójában félmilliónál is több apróbb törmelék keringhet bolygónk felett, amelyek bármikor látványos fényjelenséget okozhatnak visszatérésükkor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.