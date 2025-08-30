Az usticai légi katasztrófa igaz története – A tragédia, aminek titkait 45 éve őrzi az ég



Egy repülőgép, amely egyik pillanatról a másikra tűnt el a radarról, és egy tragédia, amely évtizedek óta megválaszolatlan kérdéseket vet fel. Az 1980-as usticai légi katasztrófa nem egyszerű baleset volt, hanem egy olyan tragédia, amely mögött számos titok és összeesküvés-elmélet húzódik. De mi is történt valójában azon a júniusi estén?

Az usticai légi katasztrófában érintett repülőgép, az Itavia DC-9-es gépe.

Az usticai légi katasztrófa szomorú története - egy baljós este

1980. június 27-e este az olasz légi közlekedés egyik legsötétebb napjaként vonult be a történelembe. A Bologna és Palermo között közlekedő Itavia DC-9-es gép, az IH870-es járat, egyszerűen eltűnt a római légi forgalmi irányítóközpont radarjairól. A gép a Tirrén-tenger felett, Ponza és Ustica szigetek között zuhant le, nem sokkal a tervezett érkezés előtt. A fedélzeten tartózkodó 81 ember, köztük 11 gyermek, mind életét vesztette a katasztrófában.

A repülőgép a menetrendhez képest késve, este fél kilenckor szállt fel, miközben az eredeti tervek szerint már fél hétkor útnak kellett volna indulnia. A kapitány utoljára 20:56-kor jelentkezett, jelezve, hogy hamarosan Palermóba érkeznek. Ezután minden kapcsolat megszakadt. A gép pontosan 20:59:45-kor tűnt el a radarról, majd az éjszaka során megkezdődött a gép maradványainak felkutatása a tengerben.

Az első mentőakciók gyorsan elindultak: helikopterek, haditengerészeti és légierős egységek, sőt még halászhajók is részt vettek a keresésben. Azonban a roncsokat és az áldozatokat csak napokkal később találták meg; a mentési munkálatok június 30-ig folytatódtak. A tragédia súlyosságát jól mutatja, hogy a gép maradványai és az áldozatok személyes tárgyai is előkerültek, de a kérdések csak egyre sokasodtak.

Mi okozhatta a katasztrófát? Több elmélet, egy rejtély

Az eltelt több mint négy évtizedben számos elmélet született a tragédia okairól. A legelterjedtebb és leginkább elfogadott verzió szerint a gép egy légi harc kereszttüzébe került. Állítólag egy francia vagy NATO vadászgép rakétát indított egy líbiai MiG ellen, amely véletlenül eltalálta a DC-9-es gépet. Ez a verzió azt sugallja, hogy a gép nem baleset, hanem egy nemzetközi konfliktus áldozata lett.